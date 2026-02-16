超準色彩心理測驗爆紅 2026年開運關鍵曝光

為馬匹添上什麼顏色，答案隱藏著2026年關鍵轉運點。（美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆春節假期正式開啟，全台沉浸在團圓與喜慶氣氛中。不少人也趁著新年到來，默默替自己規劃「轉運大計」，從換錢包到改造房間，什麼都想來一波。

最近日本網站《Trill》就分享了一項超有趣的心理測驗，只要從不同顏色的馬匹中選出最吸引你的一匹，就能看出你在2026年應該採取的開運行動。測驗簡單卻意外精準，在社群上掀起討論。這項測驗主打「直覺作答」，不要想太多，因為顏色往往反映出當下的心理狀態與內在渴望，也暗示了新一年該往哪個方向努力。

有網友直呼：「結果準到起雞皮疙瘩！」

Q：如果要幫馬塗上顏色，你會選擇以下哪一種？

A、棕色

B、黑色

C、白色

D、灰色

A、棕色：開啟一項生活新習慣

選擇將馬塗成棕色的你，擁有極佳的穩定感與累積能量。棕色象徵大地與土壤，代表著每日微小的付出終將結出果實。2026年你的開運關鍵不在於挑戰高難度目標，而是培養一個「能持之以恆的習慣」，例如晨間散步、寫日記或睡前伸展，如同馬兒一步一腳印地踏實前行，這些看似平凡的累積，將會在不知不覺中為你累積出強大的運勢。

B、黑色：斷捨離人際關係，擴展社交圈

選擇黑馬的你，內心深沉且容易受到旁人影響。黑色代表本質與決心，這意味著「與誰同行」將左右你這一年的運氣。2026年建議你重新審視那些感到勉強的人際關係，果斷篩選出真正值得珍惜的情誼，這將是你轉運的起點。與此同時，不要恐懼結識新朋友，拿出馬兒般的勇氣去挑選緣分，它們會帶領你邁向更高的人生階梯。

C、白色：重新檢視財務與隨身物品

選擇白色的你，擁有強大的重整力與淨化能量。白色象徵起始與純淨，透過「清理」能讓你的運勢煥然一新。2026年的開運秘訣在於審視金錢用途與物質清單，無論是整理沒在使用的訂閱服務，還是清理囤積已久的雜物，都能為心靈與運氣騰出空間。就像在純白的馬背上描繪未來，保持輕盈的選擇，好運自然會隨之而來。

D、灰色：前往從未踏足的新據點

選擇灰色的你，兼具謹慎與靈活的特質。灰色代表邊界與變化的過程，顯示你正處於人生的轉折點。2026年，前往「陌生場域」將為你招來好運，這不一定是大規模旅行，或許是一個陌生的街區、一間從未光顧過的店面，或是一條沒走過的小路。跨出舒適圈的那一步將驅動停滯的氣息，讓灰色馬兒帶領你迎向未知景色，開啟全新的幸運篇章。

