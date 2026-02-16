「這群人」木星喊不再戀愛秒打臉 偷親小10歲八點檔演員定情

木星（右）、張景閎（左）交往1年多，經常公開放閃。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber團體這群人成員木星，木星過去有段長達17年的感情，分手後發下豪語「這輩子不會再談戀愛」。結果不到半年就自己打臉，對象還是小10歲的八點檔演員張景閎，兩人交往1年多依舊甜到不行，她直接放閃喊：「這就是轟轟烈烈的戀愛！」

據《ETtoday》報導，木星分手後一度心灰意冷，沒想到緣分其實早就在身邊。她和張景閎因表演課結識，同班卻幾乎一年零互動，座位還坐對角線，堪稱「最遠的距離」。張景閎起初甚至只覺得她「長得很像《這群人》裡的一個成員」，知道她本人身分也沒太大反應。

真正破冰是在成果發表。兩人被分配演老夫妻，還得排親密戲，從排練到私下約釣魚，距離迅速拉近。木星坦言早就暈船暈到不行：「還沒交往前，我就看到這個男生覺得很穩、很認真可愛，而且他真的很老實，沒想到轟轟烈烈的戀愛是那麼開心，太好了，還好我有勇敢的暈船。」反倒是張景閎一度踩煞車。他擔心差距太大，甚至困惑問同學：「她為什麼要喜歡我？她就當她的明星就好啦。」糾結一陣子後才決定放下包袱，好好談場戀愛。

木星（左）、張景閎（右）經營水晶咖啡廳。（翻攝自臉書）

至於誰先出手？答案毫不意外是木星，某次同學在她家聚會過夜，張景閎因隔天清晨要上班先去睡，她笑說好感已經「飆到300％」，忍不住偷親一下，順勢把關係定下來。男方隔天害羞到說不太出話，覺得一切太突然。

交往後兩人幾乎形影不離，還一起經營水晶咖啡廳，外冷內熱的張景閎總能穩穩接住她的情緒，給足安全感。木星笑說：「我遇到他年齡下降很多，我現在是個女娃。」原本不愛公開放閃的張景閎，也被她影響，開始願意拍片分享生活。他坦言：「因為有（木星）讓我變得更有色彩一點。」

