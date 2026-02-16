自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

甄嬛傳馬拉松意外番外！雍正皇帝身分大起底！驚見陳建斌30年前「竟在當獄卒」

陳建斌和孫儷主演的《後宮甄嬛傳》春節正在馬來松陪網友。（翻攝自網路）陳建斌和孫儷主演的《後宮甄嬛傳》春節正在馬來松陪網友。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆春節期間，由八大電視台在YouTube推出的《後宮甄嬛傳》24小時不間斷直播，已成為台灣網友守歲、團圓必備的「新儀式感」。當全台「嬛兒」們正沉浸在紫禁城的勾心鬥角時，近日社群平台Threads上一段驚人發現，意外引發網友瘋傳：原來威嚴無比的「四郎」雍正皇帝（陳建斌 飾），30多年前「竟然在梅花烙當獄卒」！

有網友在 Threads 分享了一段1993年瓊瑤經典連續劇《梅花烙》的片段，並語帶神祕地要大家猜猜：「看出這兩位獄卒是誰嗎？特別是左邊那位。」

陳建斌（左）和王學兵曾在瓊瑤連續劇《梅花烙》客串獄卒。（翻攝自網路）陳建斌（左）和王學兵曾在瓊瑤連續劇《梅花烙》客串獄卒。（翻攝自網路）

影片中，兩名獄卒正向由岳躍利、沈海蓉飾演的王爺與福晉回報消息。左邊那位身形略顯青澀、卻神情認真的獄卒，一眼就被網友認出——正是後來在《後宮甄嬛傳》中展現驚人演技的實力派演員陳建斌。而站在他身旁的另一名獄卒，則是後來也同樣走紅成為實力派演員的男星王學兵。

岳躍利、沈海蓉在《梅花烙》飾演王爺、福晉，聽獄卒陳建斌和王學兵報告。（翻攝自網路）岳躍利、沈海蓉在《梅花烙》飾演王爺、福晉，聽獄卒陳建斌和王學兵報告。（翻攝自網路）

當年陳建斌在《梅花烙》中僅是客串獄卒小角色，台詞簡短：「請王爺福晉寬心，聽說公主親自到法場傳旨，額駙在最後關頭終於免於一死。」當岳躍利、沈海蓉憂心的問道：「此話當真？」王學兵則回應：「奴才有幾個腦袋，敢欺騙王爺、福晉來著。」誰也沒有想到當年的「奴才」，後來可是當了雍正皇帝。

網友笑稱《甄嬛傳》的皇帝陳建斌（右）竟然從獄卒做起。（翻攝自網路）網友笑稱《甄嬛傳》的皇帝陳建斌（右）竟然從獄卒做起。（翻攝自網路）

這段「黑歷史」被翻出後，立刻引來正在追《甄嬛傳》馬拉松的網友們熱烈討論。不少網友聯想到陳建斌在《三國》中的經典對白，直呼：「不可能！絕對不可能！」也有網友感嘆大演員的成名之路不易：「原來紫禁城皇上得從獄卒做起 、「原來大演員也是從龍套開始」、「還是可以從基層爬上變皇帝的，好勵志」，還有網友笑稱「右邊王學兵認不得就算了，左邊就是甄嬛傳的皇帝，他現在正在馬拉松」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中