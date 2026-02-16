甄嬛傳馬拉松意外番外！雍正皇帝身分大起底！驚見陳建斌30年前「竟在當獄卒」

陳建斌和孫儷主演的《後宮甄嬛傳》春節正在馬來松陪網友。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆春節期間，由八大電視台在YouTube推出的《後宮甄嬛傳》24小時不間斷直播，已成為台灣網友守歲、團圓必備的「新儀式感」。當全台「嬛兒」們正沉浸在紫禁城的勾心鬥角時，近日社群平台Threads上一段驚人發現，意外引發網友瘋傳：原來威嚴無比的「四郎」雍正皇帝（陳建斌 飾），30多年前「竟然在梅花烙當獄卒」！

有網友在 Threads 分享了一段1993年瓊瑤經典連續劇《梅花烙》的片段，並語帶神祕地要大家猜猜：「看出這兩位獄卒是誰嗎？特別是左邊那位。」

請繼續往下閱讀...

陳建斌（左）和王學兵曾在瓊瑤連續劇《梅花烙》客串獄卒。（翻攝自網路）

影片中，兩名獄卒正向由岳躍利、沈海蓉飾演的王爺與福晉回報消息。左邊那位身形略顯青澀、卻神情認真的獄卒，一眼就被網友認出——正是後來在《後宮甄嬛傳》中展現驚人演技的實力派演員陳建斌。而站在他身旁的另一名獄卒，則是後來也同樣走紅成為實力派演員的男星王學兵。

岳躍利、沈海蓉在《梅花烙》飾演王爺、福晉，聽獄卒陳建斌和王學兵報告。（翻攝自網路）

當年陳建斌在《梅花烙》中僅是客串獄卒小角色，台詞簡短：「請王爺福晉寬心，聽說公主親自到法場傳旨，額駙在最後關頭終於免於一死。」當岳躍利、沈海蓉憂心的問道：「此話當真？」王學兵則回應：「奴才有幾個腦袋，敢欺騙王爺、福晉來著。」誰也沒有想到當年的「奴才」，後來可是當了雍正皇帝。

網友笑稱《甄嬛傳》的皇帝陳建斌（右）竟然從獄卒做起。（翻攝自網路）

這段「黑歷史」被翻出後，立刻引來正在追《甄嬛傳》馬拉松的網友們熱烈討論。不少網友聯想到陳建斌在《三國》中的經典對白，直呼：「不可能！絕對不可能！」也有網友感嘆大演員的成名之路不易：「原來紫禁城皇上得從獄卒做起 、「原來大演員也是從龍套開始」、「還是可以從基層爬上變皇帝的，好勵志」，還有網友笑稱「右邊王學兵認不得就算了，左邊就是甄嬛傳的皇帝，他現在正在馬拉松」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法