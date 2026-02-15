自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

結婚10年首度同框破戒 元斌一句話讓李奈映當場破防

李奈映為宣傳新戲《榮耀：她們的法庭》，登上網路節目受訪。（翻攝自X）李奈映為宣傳新戲《榮耀：她們的法庭》，登上網路節目受訪。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男神元斌2015年與女星李奈映結婚，夫妻倆婚後感情恩愛，卻始終保持低調，從未在任何節目中正式同框，日常生活更是神秘到不行。

李奈映看到老公元斌的人型立牌，當場害羞到轉身逃跑。（翻攝自X）李奈映看到老公元斌的人型立牌，當場害羞到轉身逃跑。（翻攝自X）

近日，李奈映為宣傳新戲《榮耀：她們的法庭》，登上網路節目受訪，沒想到竟意外與元斌同框。現場出現老公元斌的人型立牌，讓她當場害羞到轉身逃跑，反應可愛爆棚，也瞬間掀起熱烈討論。

睽違3年回歸戲劇圈的李奈映，這次在新戲中首次挑戰律師角色。出道28年的她飾演一名擁有高知名度的律師，不僅是媒體焦點人物，更是站在風暴最前線的吹哨者，角色充滿張力。

李奈映上網路節目，現場出現老公元斌的人型立牌。（翻攝自X）李奈映上網路節目，現場出現老公元斌的人型立牌。（翻攝自X）

節目中，李奈映也罕見提到元斌對她的支持。她透露自己在準備角色期間，元斌不但全程陪伴，兩人甚至一起讀完整個劇本。身為同樣是演員的元斌，非常理解演戲時「情緒必須被徹底掏空」的辛苦，給了她不少實用建議，還暖心鼓勵她說：「這真的不容易，但妳一定可以。」

夫妻間低調卻深情的互動，也讓粉絲直呼：「太甜了！」

元斌（左）與李奈映堪稱韓國演藝圈模範夫妻。（本報合成圖，翻攝自X）元斌（左）與李奈映堪稱韓國演藝圈模範夫妻。（本報合成圖，翻攝自X）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中