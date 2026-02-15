結婚10年首度同框破戒 元斌一句話讓李奈映當場破防

李奈映為宣傳新戲《榮耀：她們的法庭》，登上網路節目受訪。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男神元斌2015年與女星李奈映結婚，夫妻倆婚後感情恩愛，卻始終保持低調，從未在任何節目中正式同框，日常生活更是神秘到不行。

李奈映看到老公元斌的人型立牌，當場害羞到轉身逃跑。（翻攝自X）

近日，李奈映為宣傳新戲《榮耀：她們的法庭》，登上網路節目受訪，沒想到竟意外與元斌同框。現場出現老公元斌的人型立牌，讓她當場害羞到轉身逃跑，反應可愛爆棚，也瞬間掀起熱烈討論。

睽違3年回歸戲劇圈的李奈映，這次在新戲中首次挑戰律師角色。出道28年的她飾演一名擁有高知名度的律師，不僅是媒體焦點人物，更是站在風暴最前線的吹哨者，角色充滿張力。

李奈映上網路節目，現場出現老公元斌的人型立牌。（翻攝自X）

節目中，李奈映也罕見提到元斌對她的支持。她透露自己在準備角色期間，元斌不但全程陪伴，兩人甚至一起讀完整個劇本。身為同樣是演員的元斌，非常理解演戲時「情緒必須被徹底掏空」的辛苦，給了她不少實用建議，還暖心鼓勵她說：「這真的不容易，但妳一定可以。」

夫妻間低調卻深情的互動，也讓粉絲直呼：「太甜了！」

元斌（左）與李奈映堪稱韓國演藝圈模範夫妻。（本報合成圖，翻攝自X）

