胡瓜湖口挑戰「筋開腰軟」 領軍藝人獻藝收冬

客家戲劇團演出「收冬戲」展現文化底蘊。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕今晚小年夜《綜藝大集合》前進新竹湖口「好客文創園區」，胡瓜特別邀請客家戲劇團演出「收冬戲」展現文化底蘊，更帶領藝人挑戰國劇版遊戲「筋開腰軟破氣球」。胡瓜與阿翔親自上陣表演賽，阿翔開場本想帥氣飛身砍球，卻尷尬「揮棒落空」引發全場爆笑，兩人隨後使出千奇百怪的身段破球，專業中帶點荒謬的演出將氣氛推向最高潮。

胡瓜邀客家戲劇團秀底蘊，《大集合》陪觀眾過好年。（民視提供）

除了力與美的對決，胡瓜「婆媽殺手」的魅力依舊無敵。在「大步逛老街」蒙眼跳舞遊戲中，胡瓜應現場媽媽要求下場挑戰，在30秒一頓亂舞後，竟神乎其技地精準留在框框內，遭質疑是「老司機作弊」。隨後胡瓜大方接受二度挑戰，甚至加高難度從遠處盲跳回框，最終以僅「一步之差」的驚人空間感震撼全場，證明寶刀未老。

請繼續往下閱讀...

胡瓜挑戰筋開腰軟。（民視提供）

儘管胡瓜以神準實力技術性獲勝，但他仍展現大哥大風範，將紅包大方頒給同場挑戰的媽媽，讓小年夜特輯在熱鬧與溫馨中圓滿收場。想看更多胡瓜與鄉親的趣味互動，記得準時鎖定《綜藝大集合》，感受最接地氣的農曆年味。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法