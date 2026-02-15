自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

胡瓜湖口挑戰「筋開腰軟」 領軍藝人獻藝收冬

客家戲劇團演出「收冬戲」展現文化底蘊。（民視提供）客家戲劇團演出「收冬戲」展現文化底蘊。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕今晚小年夜《綜藝大集合》前進新竹湖口「好客文創園區」，胡瓜特別邀請客家戲劇團演出「收冬戲」展現文化底蘊，更帶領藝人挑戰國劇版遊戲「筋開腰軟破氣球」。胡瓜與阿翔親自上陣表演賽，阿翔開場本想帥氣飛身砍球，卻尷尬「揮棒落空」引發全場爆笑，兩人隨後使出千奇百怪的身段破球，專業中帶點荒謬的演出將氣氛推向最高潮。

胡瓜邀客家戲劇團秀底蘊，《大集合》陪觀眾過好年。（民視提供）胡瓜邀客家戲劇團秀底蘊，《大集合》陪觀眾過好年。（民視提供）

除了力與美的對決，胡瓜「婆媽殺手」的魅力依舊無敵。在「大步逛老街」蒙眼跳舞遊戲中，胡瓜應現場媽媽要求下場挑戰，在30秒一頓亂舞後，竟神乎其技地精準留在框框內，遭質疑是「老司機作弊」。隨後胡瓜大方接受二度挑戰，甚至加高難度從遠處盲跳回框，最終以僅「一步之差」的驚人空間感震撼全場，證明寶刀未老。

胡瓜挑戰筋開腰軟。（民視提供）胡瓜挑戰筋開腰軟。（民視提供）

儘管胡瓜以神準實力技術性獲勝，但他仍展現大哥大風範，將紅包大方頒給同場挑戰的媽媽，讓小年夜特輯在熱鬧與溫馨中圓滿收場。想看更多胡瓜與鄉親的趣味互動，記得準時鎖定《綜藝大集合》，感受最接地氣的農曆年味。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中