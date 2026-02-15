自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《單身即地獄5》最終CP崩盤 珉志鬆口「那邊先斷了」全網心碎

〔記者鍾志均／綜合報導〕在《單身即地獄5》中成為最終情侶的金珉志與宋承一，在節目播出後首度談到兩人真實關係，一句「那邊先斷了」瞬間讓CP粉心碎成一地。

《單身即地獄5》宋承一（左）和金珉志節目結束後並未交往。（翻攝自Netflix）《單身即地獄5》宋承一（左）和金珉志節目結束後並未交往。（翻攝自Netflix）

昨（14日）公開的Netflix《單身即地獄 Reunion》中，共三對情侶一起觀看第5季內容。

金珉志在與製作單位的訪談中表示：「對最終選擇沒有後悔，就算再來一次，我還是會選承一。」她停頓後又說：「只是有點心疼，看到當時的自己覺得很可憐。」

宋承一則自嘲：「重新看最終選擇那一幕，覺得『宋承一真的很沒誠意』，好像走過去時我還說了句『好丟臉』。」他也坦言：「現實中我們只有稍微聯絡一下。」間接承認兩人並未成為現實情侶。

金珉志直言：「（和承一）完全沒有約會，也不能說是聯絡，應該算是單方面敲門吧？」承一補充：「因為沒有發展成情侶，大概就是認識的姐姐？稍微熟一點的姐姐、弟弟關係。」

談到兩人的現況，金珉志語帶複雜的說：「有點曖昧不清，也不像同事，那邊算是先斷了。」她最後苦笑說：「我喜歡的那個人（指承一），好像還沒從地獄島走出來。」

留言區瞬間開戰，有網友認為「果然戀綜都是地獄島限定」、「承一是不是還活在節目裡？」、「珉志真的太真心了，看得心疼。」更有粉絲直呼：「從一開始就覺得承一心不夠定。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中