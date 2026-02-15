《單身即地獄5》最終CP崩盤 珉志鬆口「那邊先斷了」全網心碎

〔記者鍾志均／綜合報導〕在《單身即地獄5》中成為最終情侶的金珉志與宋承一，在節目播出後首度談到兩人真實關係，一句「那邊先斷了」瞬間讓CP粉心碎成一地。

《單身即地獄5》宋承一（左）和金珉志節目結束後並未交往。（翻攝自Netflix）

昨（14日）公開的Netflix《單身即地獄 Reunion》中，共三對情侶一起觀看第5季內容。

金珉志在與製作單位的訪談中表示：「對最終選擇沒有後悔，就算再來一次，我還是會選承一。」她停頓後又說：「只是有點心疼，看到當時的自己覺得很可憐。」

宋承一則自嘲：「重新看最終選擇那一幕，覺得『宋承一真的很沒誠意』，好像走過去時我還說了句『好丟臉』。」他也坦言：「現實中我們只有稍微聯絡一下。」間接承認兩人並未成為現實情侶。

金珉志直言：「（和承一）完全沒有約會，也不能說是聯絡，應該算是單方面敲門吧？」承一補充：「因為沒有發展成情侶，大概就是認識的姐姐？稍微熟一點的姐姐、弟弟關係。」

談到兩人的現況，金珉志語帶複雜的說：「有點曖昧不清，也不像同事，那邊算是先斷了。」她最後苦笑說：「我喜歡的那個人（指承一），好像還沒從地獄島走出來。」

留言區瞬間開戰，有網友認為「果然戀綜都是地獄島限定」、「承一是不是還活在節目裡？」、「珉志真的太真心了，看得心疼。」更有粉絲直呼：「從一開始就覺得承一心不夠定。」

