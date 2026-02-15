自由電子報
娛樂 最新消息

痛批人渣訟棍 郁方開嗆：惡魔在人間

新北市國中生割頸命案判決出爐，郁方發文質疑兇手哪裡可教化？（資料照，記者王文麟攝）新北市國中生割頸命案判決出爐，郁方發文質疑兇手哪裡可教化？（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕新北市國中生割頸命案震驚社會，最高法院日前裁定「乾哥」郭姓少年判處有期徒刑12年、「乾妹」林姓少女11年，全案定讞。判決一出再度引發社會關注與熱烈討論。女星郁方今（15日）在社群發文痛批法官與辯護律師，並質疑：「到底哪裡可教化了？」

從郁方的發文可感受到她情緒激動，她表示：「看得出來進去教化之後，將來會變得更大尾。」她更直言嗆聲法官與辯護律師：「仔細看看，這就是你們的判決，這就是你們養出來的人渣訟棍。因果錯置、顛倒黑白。」郁方直指關鍵發問，憑什麼少事法生病，叫廣大的台灣人民吃藥？

郁方喊話總統賴清德正視少年事件處理法對人民的傷害。（翻攝自臉書）郁方喊話總統賴清德正視少年事件處理法對人民的傷害。（翻攝自臉書）

對於判決結果存疑的郁方，也喊話總統賴清德「正視此法（少年事件處理法）對人民的傷害」。郁方同時附上週刊報導指出，郭姓少年犯案後被收容於少觀所，2025年所內發生少年集體「搖房」行為，疑似抗議管理措施並引發騷動，郭姓少年亦參與其中。

郁方也心疼受害者父母，把孩子送到學校念書，開開心心出門卻再也無法回家的辛酸。她特別標註「惡魔在人間」、「法官和辯護律師真的是幫兇」、「以後法官判決都要責任制，自己的判決自己承擔」等字句，引發網友兩極討論。

