不老男神孫耀威突做手術 曾被警告有失聲危機

孫耀威拍片透露將做聲帶手術，左為他的妻子陳美詩。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕香港「不老男神」孫耀威早年飽受聲帶出血影響，每次演出後喉嚨便出現劇痛和紅腫，最初以為聲帶發炎戒酒救聲，但一直沒好轉，之後被醫生證實聲帶出血，一度被下令不能再唱，否則有永久失聲危機，歌唱事業差點玩完。

港媒報導，孫耀威曾四處尋求診治方法，除了中西合併還即時停工休養，幸好最後康復，繼續發展歌唱事業，他還曾說：「生病讓我覺醒要珍惜健康，年輕拚命實在太傷身體了。」11日孫耀威突在IG曬住院做手術影片並說：「 為我加油禱告好嗎？」

孫耀威與陳美詩結婚多年依然恩愛。（香港星島日報）



孫耀威公開「準備做聲帶手術了」影片，片中看到穿上病人服的孫耀威躺在病床上，醫護人員準備推他進入手術室，他神情略見顯緊張，但仍不忘對鏡頭揮手，太太陳美詩全程陪伴，溫柔地說：「平安，14日不可以講話，趁現在不如講兩句。」孫耀威便以沙啞聲向大家拜年「恭喜發財」，陳美詩忍不住大笑，氣氛輕鬆。

據了解，這次孫耀威接受聲帶手術，希望大家一起為他加油禱告手術順利，有粉絲留言：「要快快好」、「 為你禱告！加油」、「早日康復，等你回歸」、「你那麼帥，又那麼會唱歌，手術肯定會順利，一定要平安健康。」

