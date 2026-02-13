自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不老男神孫耀威突做手術 曾被警告有失聲危機

孫耀威拍片透露將做聲帶手術，左為他的妻子陳美詩。（香港星島日報）孫耀威拍片透露將做聲帶手術，左為他的妻子陳美詩。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕香港「不老男神」孫耀威早年飽受聲帶出血影響，每次演出後喉嚨便出現劇痛和紅腫，最初以為聲帶發炎戒酒救聲，但一直沒好轉，之後被醫生證實聲帶出血，一度被下令不能再唱，否則有永久失聲危機，歌唱事業差點玩完。

港媒報導，孫耀威曾四處尋求診治方法，除了中西合併還即時停工休養，幸好最後康復，繼續發展歌唱事業，他還曾說：「生病讓我覺醒要珍惜健康，年輕拚命實在太傷身體了。」11日孫耀威突在IG曬住院做手術影片並說：「 為我加油禱告好嗎？」

不老男神孫耀威突做手術 曾被警告有失聲危機孫耀威與陳美詩結婚多年依然恩愛。（香港星島日報）

孫耀威公開「準備做聲帶手術了」影片，片中看到穿上病人服的孫耀威躺在病床上，醫護人員準備推他進入手術室，他神情略見顯緊張，但仍不忘對鏡頭揮手，太太陳美詩全程陪伴，溫柔地說：「平安，14日不可以講話，趁現在不如講兩句。」孫耀威便以沙啞聲向大家拜年「恭喜發財」，陳美詩忍不住大笑，氣氛輕鬆。

據了解，這次孫耀威接受聲帶手術，希望大家一起為他加油禱告手術順利，有粉絲留言：「要快快好」、「 為你禱告！加油」、「早日康復，等你回歸」、「你那麼帥，又那麼會唱歌，手術肯定會順利，一定要平安健康。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中