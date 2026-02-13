拒演真實事件改編！木村拓哉擔心二次傷害：當事人怎麼想？

〔記者廖俐惠／台北報導〕最近改編自真實事件的電影《世紀血案》引發熱烈討論，正巧日本天王木村拓哉在昨天（12日）播出的節目上分享，曾經有改編自真實事件的作品找上門，但他拒絕了。

木村拓哉日前登上富士電視台的節目「この世界は1ダフル」，接受後輩Snow Man的成員渡邊翔太的訪問，被問到接演作品的標準，木村拓哉坦言，其實也有非主演的作品來找他演出，但對他來說「可以跟誰一起演」、「作品本身的內容」，才是他考量接不接演的原因。

木村拓哉考量到當事人的心情，因此推掉邀約。（翻攝自富士電視台）

被問到過去是否有婉拒邀約的經驗，他透露曾經有一個邀約，雖然他知道拍出來會很有趣，「但如果要把真的發生的事情以娛樂的方式呈現，真的有那樣經驗的人，他們會怎麼想？當我想到這一點，所以前陣子我拒絕了。」這一席話正巧呼應最近在台灣引發討論的《世紀血案》事件，製片方在事前並未取得林義雄一家的授權，就將「林宅血案」翻拍成電影，引來眾演員、外界一片罵聲。

節目上也挖出木村拓哉很「遜」的一面，他自曝前陣子在家裡跌倒，導致腳趾頭骨裂，「我現在坐著、沒有站起來，就是因為如此。」另外，被問到為何兩個女兒木村心美、光希都叫他「トト」（音似豆豆），而非「爸爸」或者「父親」，木村拓哉解釋，一家人當初希望能夠想一個比較獨特的稱呼，後來受到吉卜力的作品《龍貓》的「豆豆龍」影響，也就這樣叫下去了。

