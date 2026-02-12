宥勝復出失敗爆離婚 慈惠搬完家吐心聲：靈魂被抽乾

〔記者李紹綾／台北報導〕宥勝因強制猥褻女助理遭判8個月，前年底獲緩刑5年，原本打算去年4月復出，卻被大批網友砲轟，只好宣布不再以「宥勝」名義活動，並捐出社群平台，之後又爆出他與妻子慈惠離婚，一家人也搬離台中的農田木屋，慈惠今（12日）透露，已於農曆年前搬完家，整個人直接「被抽乾」。

宥勝（左）爆離婚，慈惠（右）曝搬離台中農田木屋。（翻攝自臉書）

慈惠在臉書發文，坦言：「這次搬完家像被抽乾了靈魂。」經過一陣子「沉（耍）澱（廢）」，她終於想為自己做點什麼，不是為小孩，而是為媽媽織一條連帽圍巾。

對比過去農田木屋的自然日常，如今換了城市、換了節奏，慈惠把情緒都織進毛線裡。她說看到喜歡的款式時，「這次想到的不是小孩，而是想做給媽媽」，一句話讓不少網友看了鼻酸。

只是手作沒有想像中順利，慈惠說：「明明是簡單的起針加上上下針，卻可以反覆打了又拆4、5次。要嘛太緊要嘛太鬆、要嘛掉針要嘛錯排。」猶如人生節奏亂了，就得一針一線慢慢找回來。直到夜深人靜，她才「慢慢找回節奏」。

慈惠也說：「雖然不確定完成是不是早已經春暖花開，但還是期待這個做給媽媽的禮物。」

去年宥勝復出失敗，還爆出與老婆慈惠離婚、搬離台中農田木屋，但雙方始終未正面證實。去年生日當天，慈惠曾寫下「在新的城市開啟新的生活」，向台中與朋友道別；離開前，看著稻田最後一次收割，她感性表示：「最熟悉的自然循環、最依戀的樹木土地與溪流，再多的捨不得，都還是必須順著流動放下。然後前進。」如今搬家塵埃落定，她沒有多談風波，也沒有回應外界揣測。

