娛樂 最新消息

《世紀血案》爭議連環爆！田秋堇「還原林宅血案」 長年自責沒救回雙胞胎

田秋堇近日上《我想問的是》還原林宅血案現場。（翻攝自YouTube）田秋堇近日上《我想問的是》還原林宅血案現場。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕電影《世紀血案》集結寇世勳、李千娜、楊小黎、簡嫚書、夏騰宏等出演，因未取得真實案件當事人林義雄及其家屬同意即進行拍攝，尚未上映便引爆社會高度抵制聲浪。隨著輿論延燒，林義雄的時任助理田秋堇是第一位踏入林宅血案現場的人，她近日在媒體人陳信聰節目中還原當年慘況，坦言至今仍自責若能早一步發現遇害的雙胞胎，也許可以救回她們，訪談內容曝光後震撼各界。

距今46年前，1980年2月28日林宅血案發生時，林義雄因美麗島事件遭羈押於景美軍事看守所，其妻方素敏前往探視後致電返家卻始終打不通，因心生不安便請助理田秋堇前往信義路住處查看。田秋堇成為第一個踏入現場的人，她回憶當時看見林義雄9歲長女林奐均倒在床上喊著「阿姨妳不要搖，我好痛！」這才發現背部有刀傷，她隨即打電話向自己的父親求助，逐一報警、聯絡醫院，在混亂中奔走救援。

多年後重提往事，田秋堇近日在網路節目《我想問的是》上坦言內心仍難平復，「我像發瘋似地在心裡對奐均吶喊一定要活下來，我願意用我的命換她的命，我知道做這一切事情的人，他們就是要看林義雄墮入無限的痛苦。」她也因此長期自責，如果能夠早發現當時7歲雙胞胎林亮均、林亭均，是不是就能救回她們，若當時能更早察覺雙胞胎的狀況，或許結局會不同。

差這麼一點就會撞上兇手，甚至成為刀下亡魂，田秋堇多年來被壟罩在陰影之下，尤其每當回家打開大門時，彷彿又回到林宅血案現場，因此她會不由自主地走到小孩房間，掀起蚊帳再三確認小孩還有在呼吸，才能脫離恐懼的籠罩。田秋堇回憶，那時候她常常一個人坐在黑暗的客廳中痛哭到渾身發抖，還不敢哭出聲音，因為她擔心婆婆覺得是「不吉祥的事情」。

當時，田秋堇與丈夫分隔兩地，因此只能自己一個人面對恐懼，「然後在那個黑暗的客廳，我突然告訴我自己，好，就算你們有辦法對付我的兩個孩子，但是臺灣還有成千上萬的孩子，那個時候我好像幻覺一樣，感覺我被很多的很多的臺灣的小小的孩子圍繞著，我覺得你們可以滅了雙胞胎，但是你們滅不了臺灣所有的孩子，這些孩子都會長大」。

《世紀血案》由楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出演。（資料照，記者潘少棠攝）《世紀血案》由楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出演。（資料照，記者潘少棠攝）

田秋堇直言當事人還活著，這絕對會對當事人林義雄造成二次傷害，「把痛苦拿來臆測跟想像，成為娛樂或消費的素材，這樣好嗎？」、「設身處地想，如果是他會不會發瘋？」不過，田秋堇同時也強調，重提歷史不是為了仇恨，而是希望社會理解當年的處境與真相。隨著《世紀血案》製作人郭木盛證實將無限期延期，圍繞創作倫理與歷史傷痕的討論，仍在社會持續發酵。

