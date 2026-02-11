自由電子報
郭泓志為這件事等了45年 曝心聲：每天都想放棄

〔記者傅茗渝／台北報導〕實境冒險節目《上山吧！台灣隊》挑戰規模再升級，在歷時 180 天、橫跨歐亞非三大洲的極限拍攝後，最終站回到家鄉台灣，挑戰難度「五顆星」的傳奇聖稜線。

郭泓志首登百岳等了45年。（三立提供）郭泓志首登百岳等了45年。（三立提供）

這次最受矚目的成員莫過於棒球名將郭泓志，他將處女秀獻給了連結雪山與大霸尖山的聖域，卻在面對碎石坡與陡峭斷崖時吃足苦頭，甚至在途中幾度崩潰，直呼：「走在懸崖邊是最恐懼的時刻，我每天都想放棄。」

《上山吧！台灣隊》最終站回到台灣，挑戰傳奇聖稜線。（三立提供）《上山吧！台灣隊》最終站回到台灣，挑戰傳奇聖稜線。（三立提供）

這趟旅程因連日降雨變得極其艱險，隊員阿傑更在碎石坡意外滑落、手肘見血。對從未爬過山的郭泓志來說，身體的疲累讓他忍不住靈魂拷問嚮導雪羊：「登山這麼累，為什麼還喜歡？」但在看見日出的那一刻，所有的質疑都化作淚水。當他終於攻下人生第一座百岳「伊澤山」時，更幽默又感性地表示：「這比我人生結婚還重要，結婚我等了 20 年，第一座百岳我等了 45 年。」

《上山吧！台灣隊》最終站回到台灣，挑戰傳奇聖稜線。（三立提供）《上山吧！台灣隊》最終站回到台灣，挑戰傳奇聖稜線。（三立提供）

支撐郭泓志走完這場壯舉的，除了隊友雷艾美、八弟、阿傑與 MAX 的溫暖扶持，還有那一碗充滿靈魂的牛肉麵。他笑說自己第一天上山就開始期待山屋的牛肉麵，吃完後更豪氣表示：「為了這一碗，我願意再爬一次！」從球場上的「不死鳥」到山岳界的新手，郭泓志感觸深刻地說：「以前我出去是用棒球代表台灣，現在我可以用登過台灣百岳來代表台灣。」

