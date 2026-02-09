玉女歌手「校花級女兒」認愛 方文琳離婚20年感情狀況曝光

齊薇希望媽媽可以談戀愛。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕昔日玉女掌門人方文琳和校花級女兒齊薇今受訪聊去年底的騎單車環島，單身20年的方文琳這幾年從跑全馬到騎車環島，一語雙關被問及「會不會越來越難追」？她哈哈大笑自認這年紀再談戀愛很麻煩，齊薇則在旁希望媽媽可以談戀愛。然而問到27歲的齊薇是否單身？方文琳搶答「當然講沒有啊」，齊薇則在旁一直害羞傻笑，後來是方文琳坦言有見過女兒男友，為她認愛。

方文琳不擔心女兒太早結婚。（記者潘少棠攝）

不過方文琳也大方表示「她不只交過一任」，態度相當開明。她不擔心女兒太早結婚，也不會替她設限，「想那麼早當人妻、人母都可以，前提是自己想清楚」，並提醒婚姻和單身不同，結了婚就不再有那麼多自由，「如果還想多看看世界、四處玩樂，那婚姻身份可能就不適合你現在的狀態。」

聊到生小孩與育兒話題，母女倆也有共識會自己為小孩負責。齊薇指出若生了孩子卻丟給外婆照顧「這樣很不負責」，方文琳也點頭認同，強調自己當年也是親力親為把孩子帶大、陪伴成長，「帶小孩真的很辛苦」。不過她也笑說若夫妻倆想看電影或短暫放風，「我可以幫忙玩一天」，展現既理性又溫柔的母親心境。

齊薇指出若生了孩子卻丟給別人照顧「這樣很不負責」。（記者潘少棠攝）

至於方文琳自己感情，她稱現在的日子「越來越簡單」，幾乎不出門，除了運動外，大多時間都待在家中。她坦言隨著年紀與心境轉變，已不想再把人生後半段花在重新認識一個陌生人身上，「兩個人要從陌生變成熟悉，其實很花心力」，現在更想把時間與精神留給父母與家人。

方文琳用「心如止水」形容目前心境，笑說這樣煩惱真的少很多，「不用想對方，也少了一個擔心的對象」。她不諱言指出自己已很清楚，「沒有伴侶也可以過生活」，這樣的選擇或許聽起來有點自私，但對她而言反而更自在。

方文琳（右）稱現在的日子「越來越簡單」。（記者潘少棠攝）

至於未來是否會孤單？她稱若有一天兩個女兒都出嫁，多少還是會擔心，畢竟自己長期獨居，雖現在和女兒住隔壁，互當鄰居，安全問題不能輕忽，因此家中裝了監視器，家人彼此「互相監看」。她還分享一段趣事，有次下午兩點遲遲沒看到媽媽出現在客廳畫面，緊張地請女兒去查看，結果才發現媽媽只是睡到下午。

