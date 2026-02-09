高市早苗狂勝 胡采蘋：習近平一手造成

《華郵》認為，高市早苗的大勝對美國來說是好消息，也顯示出抗中牌在政治上是有利的。（美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港壹傳媒創辦人黎智英，今（9）日遭香港西九龍裁判法院（暫代高等法院）依《港區國安法》重判有期徒刑20年，法官在判詞中指出，黎智英長期利用《蘋果日報》作為政治平台，與外國勢力串謀制裁中國與香港特區政府，行為屬國安法中情節最嚴重的「罪行重大」級別，因此判處20年監禁。

稍早財經網美胡采蘋透過臉書發文表示，中共中央軍事委員會副主席張又俠張又俠被抓後，不認為他被抓跟台灣有什麼關係，「中國國家主席習近平跟張又俠從2012年一起坐鎮軍委會至今，任何意見不合都是長期的不合，真正導致他被抓的原因，遠因是火箭軍之爭，近因是習近平在馬杜羅被抓以後，整個人都很瘋癲、爆氣。」

胡采蘋進一步分析，習近平處理憤怒和內心恐懼的方式就是砍人、揍人，昨他一手把高市早苗3個月特訓班送上自民黨有史以來最大勝選以後，今天早上就叫香港法院公佈對黎智英的判決，重判20年。

香港壹傳媒創辦人黎智英9日遭香港法院重判20年徒刑。照片攝於2020年6月，正值《港區國安法》實施前夕，當時黎智英雖知大難將至，仍選擇留守香港。（法新社資料照）

提及黎智英案，胡采蘋指出其實一延再延拖了很長時間，「這次訂在日本大選後宣判，也不再延期，就是習近平洩憤的表現，認為不用去猜他會不會打台灣，他只要爆氣就會不管三七二十一亂打，沒有什麼將不知兵、兵不知將的考慮，沒有什麼張又俠煞車皮拔掉了會加速打台灣的這種理性考量，「沒有加快也沒有變慢，因為他就是這種沒什麼理性的人。」

胡采蘋認為台灣能做的，就是要讓自己非常強大，不要妄想什麼理性的談判、削減軍備就可以止戰，這都是幼稚園小朋友的想法，「這種人只怕揍，你揍痛他了，他就不敢了；高市早苗的狂勝根本就是習近平一手造成的，但是他面對慘敗的反應，是去砍黎智英，他就是這種人。」

綜合港媒報導，黎智英案被視為國安法實施後最具指標性的審判。法官在判詞中指出，黎智英長期利用《蘋果日報》作為政治平台，與外國勢力串謀制裁中國與香港特區政府，行為屬國安法中情節最嚴重的「罪行重大」級別，因此判處20年監禁。

黎智英的一生見證了香港的興衰。1948年生於廣州的他，12歲時偷渡到香港，從手套工廠童工做起，後來創辦佐丹奴（Giordano）服飾王國，成為白手起家的億萬富豪。1989年六四天安門事件成為他的人生轉捩點，他隨後創辦《壹週刊》與《蘋果日報》，成為抨擊北京與港府最猛烈的聲音。

