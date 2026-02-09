自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

高市早苗狂勝 胡采蘋：習近平一手造成

《華郵》認為，高市早苗的大勝對美國來說是好消息，也顯示出抗中牌在政治上是有利的。（美聯社）《華郵》認為，高市早苗的大勝對美國來說是好消息，也顯示出抗中牌在政治上是有利的。（美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港壹傳媒創辦人黎智英，今（9）日遭香港西九龍裁判法院（暫代高等法院）依《港區國安法》重判有期徒刑20年，法官在判詞中指出，黎智英長期利用《蘋果日報》作為政治平台，與外國勢力串謀制裁中國與香港特區政府，行為屬國安法中情節最嚴重的「罪行重大」級別，因此判處20年監禁。

稍早財經網美胡采蘋透過臉書發文表示，中共中央軍事委員會副主席張又俠張又俠被抓後，不認為他被抓跟台灣有什麼關係，「中國國家主席習近平跟張又俠從2012年一起坐鎮軍委會至今，任何意見不合都是長期的不合，真正導致他被抓的原因，遠因是火箭軍之爭，近因是習近平在馬杜羅被抓以後，整個人都很瘋癲、爆氣。」

胡采蘋進一步分析，習近平處理憤怒和內心恐懼的方式就是砍人、揍人，昨他一手把高市早苗3個月特訓班送上自民黨有史以來最大勝選以後，今天早上就叫香港法院公佈對黎智英的判決，重判20年。

香港壹傳媒創辦人黎智英9日遭香港法院重判20年徒刑。照片攝於2020年6月，正值《港區國安法》實施前夕，當時黎智英雖知大難將至，仍選擇留守香港。（法新社資料照）香港壹傳媒創辦人黎智英9日遭香港法院重判20年徒刑。照片攝於2020年6月，正值《港區國安法》實施前夕，當時黎智英雖知大難將至，仍選擇留守香港。（法新社資料照）

提及黎智英案，胡采蘋指出其實一延再延拖了很長時間，「這次訂在日本大選後宣判，也不再延期，就是習近平洩憤的表現，認為不用去猜他會不會打台灣，他只要爆氣就會不管三七二十一亂打，沒有什麼將不知兵、兵不知將的考慮，沒有什麼張又俠煞車皮拔掉了會加速打台灣的這種理性考量，「沒有加快也沒有變慢，因為他就是這種沒什麼理性的人。」

胡采蘋認為台灣能做的，就是要讓自己非常強大，不要妄想什麼理性的談判、削減軍備就可以止戰，這都是幼稚園小朋友的想法，「這種人只怕揍，你揍痛他了，他就不敢了；高市早苗的狂勝根本就是習近平一手造成的，但是他面對慘敗的反應，是去砍黎智英，他就是這種人。」

綜合港媒報導，黎智英案被視為國安法實施後最具指標性的審判。法官在判詞中指出，黎智英長期利用《蘋果日報》作為政治平台，與外國勢力串謀制裁中國與香港特區政府，行為屬國安法中情節最嚴重的「罪行重大」級別，因此判處20年監禁。

黎智英的一生見證了香港的興衰。1948年生於廣州的他，12歲時偷渡到香港，從手套工廠童工做起，後來創辦佐丹奴（Giordano）服飾王國，成為白手起家的億萬富豪。1989年六四天安門事件成為他的人生轉捩點，他隨後創辦《壹週刊》與《蘋果日報》，成為抨擊北京與港府最猛烈的聲音。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中