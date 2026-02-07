自由電子報
娛樂 最新消息

熱戀小21歲男友！魏如萱回春美成這樣 遭爆料肚子好胖

魏如萱與奇哥驚喜合體。（好多音樂提供）魏如萱與奇哥驚喜合體。（好多音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后魏如萱5度攻蛋，今晚在台北小巨蛋舉辦首場「怪奇的珍珠」台北旗艦場演唱會，她力邀「自然捲」的戰友奇哥助陣，奇哥一登場就誇她變年輕：「妳最近是不是有談戀愛？」，讓她害羞笑回：「對，那壺不開提那壺啊！」與小21歲男友熱戀的魏如萱看來難掩幸福。

今晚魏如萱唱到《還是要相信愛情啊混蛋們》時，她走上環形舞台繞場一週，近距離與看台區粉絲互動，她點名樂手與觀眾，高喊：「用你最強烈的肢體語言，表達你有多相信愛情！」還要現場歌迷起身熱舞。

魏如萱小巨蛋開唱。（好多音樂提供）魏如萱小巨蛋開唱。（好多音樂提供）

魏如萱與奇哥去年11月才在簡單生活節合體，掀起粉絲滿滿回憶，今晚奇哥再次登台，回想起21年前和魏如萱組團，發了兩張專輯後就解散，魏如萱則說雖然團體解散，但和奇哥都在電台工作，時常看到彼此。今晚自然捲再次合體，帶來《坐在巷口的那對男女》、《自然捲》等經典。

奇哥更在台上爆料，「畢竟長兄如父嘛，她的很多祕密我都知道」，逼得魏如萱連忙阻止：「好了，不要再說了！」對於奇哥誇她變年輕，魏如萱則說在後台換衣服時，被兒子虧「媽媽妳肚子好胖」，讓她有點挫折。

