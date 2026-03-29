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娛樂 星座

春暖花開萬物復甦 4月有3生肖運氣強到爆炸

4月萬物復甦，命理學家指出有3生肖運勢超強。（資料照，記者叢昌瑾攝）4月萬物復甦，命理學家指出有3生肖運勢超強。（資料照，記者叢昌瑾攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年的3月即將結束，在邁入4月前，命理專家提醒，有3個生肖運勢會漸漸轉強。4月是春暖花開，萬物復甦的季節，古代也將4月稱為「桐月」，隨著萬物生長，3個生肖將在職場有所收穫，且在跪人的幫助之下，困難迎刃而解，新生的機會也漸漸顯露曙光。隨著事業運增強，財運也跟著同步升溫，是四月最強Top 3。

【生肖牛】

屬牛的人習慣穩紮穩打，腳踏實地，在不斷持續付出努力後，終於將在4月運勢開始不斷走強，能夠感受到生活變得愈來愈好。屬牛的人將會在4月遇到貴人，經過貴人的提醒加上機會來臨，職場運也變得順利。長期在職場卡關的問題，因為貴人可以迎刃而解，也有可能因為別人的一句話，突然找到方向。財務方面，先前的布局與投資也開始出現回報。建議屬牛的人在4月增加與外界的互動，善用人脈資源。

【生肖蛇】

屬蛇的人4月在人際方面將有很大的突破，透過社交達到「借力使力」。想知道貴人在哪？不妨看看過去累積的人脈裡，或許有能夠幫得上忙的對象，特別是過去曾經有過互動的客戶或朋友，都有可能帶來合作機會。事業運則會迎來轉機，帶來額外收益，讓財運也跟著漸漸豐盈。

【生肖猴】

屬猴的人在4月會像春季的花朵一樣，運勢處處盛開。特別是副業能夠和自己的正職相呼應，帶來互助互利效果。建議屬猴的人在4月善用自己靈活應變的專長，過去曾經學習、培養過的技能會派上用場，甚至變成職場機會。有可能獲得上司肯定的你，有機會升職加薪，財運就跟著逐漸看俏。除了正財之外，也可以買點彩券試試手氣，說不定會有意外的收穫。

民俗信仰，僅供參考

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