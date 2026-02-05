自由電子報
娛樂 電視

錢薇娟、江宏傑同台了！酷的夢放話：輸給宅男超丟臉

錢薇娟、江宏傑「金牌宿敵」為《最強的身體》合體。（好看娛樂提供）錢薇娟、江宏傑「金牌宿敵」為《最強的身體》合體。（好看娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕全台首創大型混合健身運動競技節目《最強的身體》收視節節攀升，本週日即將播出的全新第26集迎來史無前例的巔峰決戰。製作單位將舞台拉到鳳山體育館，昔日《全明星運動會》的靈魂人物錢薇娟與江宏傑再度「金牌合體」，兩位宿敵領隊現身場邊，讓比賽還沒開始就充滿濃濃火藥味。

韓國的「山豬公主」JJUBI（左），誓言要在台灣挑戰最後一次應援機會，與團長Gary展現絕佳的跨國默契 。（好看娛樂提供）韓國的「山豬公主」JJUBI（左），誓言要在台灣挑戰最後一次應援機會，與團長Gary展現絕佳的跨國默契 。（好看娛樂提供）

酷的夢（左）參戰最強的身體。（好看娛樂提供）酷的夢（左）參戰最強的身體。（好看娛樂提供）

這場強強聯手的紅白對抗賽，卡司陣容被譽為史上最華麗。紅隊由「全能運動神男」張庭瑚掛帥，攜手金馬男配角高英軒出擊；高英軒雖受高爾夫球肘舊傷困擾，仍霸氣展現「鏡子肌群」訓練成果，誓言用實力說話。百萬YouTuber「酷的夢」也打破宅男形象驚喜參賽，更當眾放話挑釁：「要是輸給剪片的人，你們真的會夠丟臉！」讓現場氣氛瞬間嗨到最高點。加上偶像男團FEniX、ALL IN 5以及HUR+女力加持，就是要打破「偶像只有顏值」的刻板印象。

《全明星運動會》第一季紅隊成員芳芸、郭芝吟（吱吱）與阿樂的驚喜合體。（好看娛樂提供）《全明星運動會》第一季紅隊成員芳芸、郭芝吟（吱吱）與阿樂的驚喜合體。（好看娛樂提供）

面對強敵，白隊則祭出「跨世代」與「專業級」的豪華陣容。除了由54歲日籍男星加賀美智久（Tomo）領軍挑戰年齡天花板，更有擁有專業防護員背景的「國民哥哥」初孟軒坐鎮，以精準的體能素質強壓全場。此外，第一季《全明星》女神芳芸、吱吱、阿樂的驚喜「回娘家」合體，也成為白隊的最強韌性後盾，攜手新生代男團ARKis、VERA一同捍衛白隊尊嚴。

金馬男配角高英軒飽受高爾夫球肘所苦，仍放話要展現極致的「鏡子肌群」。（好看娛樂提供）金馬男配角高英軒飽受高爾夫球肘所苦，仍放話要展現極致的「鏡子肌群」。（好看娛樂提供）

場內打得火熱，場邊應援團同樣星光熠熠。紅隊邀來味全龍與樂天啦啦隊成員助陣，白隊則由Fubon Angels與Passion Sisters聯手還擊，其中韓籍應援女神JJUBI更將展現她在台灣的跨國默契應援。這場集結演藝圈、網紅界與應援界的頂尖對決，由健身界大咖楷教練與林三福專業坐鎮解說。究竟是紅隊的爆發力能奪冠，還是白隊的專業韌性能完成逆轉？本週日晚間8點台視主頻道將揭曉最終懸念。

《最強的身體》自開播以來話題不斷，本集迎來鳳山體育館盛大舉行。（好看娛樂提供）《最強的身體》自開播以來話題不斷，本集迎來鳳山體育館盛大舉行。（好看娛樂提供）

