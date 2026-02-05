自由電子報
娛樂 最新消息

馬如龍49歲兒猝逝！姊姊黃詠淇再發聲曝治喪安排

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深演員馬如龍2019年因癌症辭世，時隔7年，其49歲兒子黃人龍於本月2日突在自家倒地身亡，檢警3日在板橋殯儀館進行相驗，初步判定死因為「心因性猝死」，家屬對結果並無異議。事發相隔2日，黃人龍的姊姊黃詠淇今（4日）在臉書發聲，首度對外說明事發經過，字字哀痛。

黃人龍於本月2日突在自家倒地身亡，讓親友相當難過。（翻攝自臉書）黃人龍於本月2日突在自家倒地身亡，讓親友相當難過。（翻攝自臉書）

黃詠淇在文中首先感謝親友及媒體的關心，坦言因事發突然，家人無法逐一回覆，只能以此方式做最後回應。她形容弟弟的驟然離世，對全家而言宛如再次遭逢滅頂之災，尤其對弟媳與年幼女兒來說，更是失去最堅實的依靠，悲痛難以承受。

她回憶，弟弟是家中最溫暖、最有愛心且風趣幽默的人，過往身體一向健康，沒有慢性疾病。直到兩個多月前，才陸續出現輕微過敏、腰痛與腳麻等症狀，可能因長期在日本工作而忽略自身健康。

黃詠淇透露，弟弟1月26日返台後出現鼻痛、牙痛、腰痛，且身形明顯消瘦，兩人相約2月2日一同進行健康檢查，當天完成抽血、尿液檢查及心電圖，心電圖結果顯示正常。未料當天下午返家後，弟弟於傍晚突然在家中昏倒，眉骨撞擊物品造成臉部出血，弟媳返家後發現異狀，立即撥打119求救。

她表示，急救過程中全程與弟媳視訊聯繫，並趕赴醫院急診室，感謝救護人員與醫護團隊的全力搶救，最終仍無力回天。她沉痛寫道，未來家人將共同承擔一切，只希望能靜靜陪伴弟弟走完人生最後一段路，讓他安心無罣礙地與父親馬如龍及親人相聚。

黃人龍（左）曾捧著爸爸馬如龍的金馬獎盃，如今父子倆在天上相見。（翻攝自臉書）黃人龍（左）曾捧著爸爸馬如龍的金馬獎盃，如今父子倆在天上相見。（翻攝自臉書）

此外，她也對外說明後續治喪安排靈堂目前設於孝澤園安靈會館3樓孝行廳（地址：桃園市桃園區大有路919號），開放親友前往上香祭拜，祭拜時間為每日上午11時至晚間8時整。追思會謹定於2026年2月12日中午13時30分舉行，地點在桃園市桃園區大有路920號美德廳；追思儀式結束後，黃人龍將長眠於大溪一天山生命紀念館。

點圖放大header
點圖放大body

