娛樂 最新消息

孔鏘「身纏怪病1年」恐需裝葉克膜搶命？露面曝近況全說了

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰今（5）日舉辦《超級冰冰Show》尾牙，節目御用樂隊老師孔鏘稍早出席受訪，去年他腳發炎一度腫到像豬腳，當時便說還查不到病因，還很怕截肢，如今一年過去，他今氣色看起來不錯，他也笑說自己身體一切都好，然而腳腫的病因至今仍未查到，他索性放著不管了。

節目御用樂隊老師孔鏘去年上節目就透露身體頻亮紅燈。（記者陳奕全攝）節目御用樂隊老師孔鏘去年上節目就透露身體頻亮紅燈。（記者陳奕全攝）

孔鏘去年上節目就透露身體頻亮紅燈，當時在《聚焦2.0》上就被醫師提醒，單側腳水腫比雙腳水腫更危險，因為若是深層靜脈栓塞恐引發肺栓塞，這比一般心臟栓塞更嚴重，可能需要裝葉克膜才有機會救命。

孔鏘今天露面則表示還是沒找到腳的病因，嘆氣直呼現在已經不理它了，越理腳越腫，「不會讓我沒辦法工作就好。」而他去年也飽受椎間盤突出之苦，四處求醫花了很多錢都沒用，最後是靠花50塊復健費治好的。

孔鏘感嘆人前風光人後辛酸。（記者陳奕全攝）孔鏘感嘆人前風光人後辛酸。（記者陳奕全攝）

孔鏘說去年他險些就要開刀，當時沒辦法睡覺，翻身就會動，工作久坐也讓他痛不欲生，感嘆人前風光人後辛酸，目前仍有持續在復健，「現在一切ok，今年的工作也已經排滿了，除了節目之外，還有演唱會比較多。」至於他本身就有糖尿病，他表示也都有在控制中，都會跟著老婆一起去打高爾夫。

點圖放大
點圖放大

