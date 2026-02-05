大S墓前心碎一幕！具俊曄輕聲呼喚摯愛 酷龍搭檔還原落淚瞬間

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛辭世屆滿1年，紀念雕像揭幕儀式2日在金寶山圓滿落幕，現場氣氛莊重又哀傷，丈夫具俊曄、妹妹「小S」徐熙娣等親友，以及演藝圈眾好友陪伴在側外，具俊曄「酷龍」搭檔姜元來也坐著輪椅現身致意。待儀式結束，姜元來重現與具俊曄一同前往墓園的過程與對話，觸動人心的內容更讓粉絲們無不動容心碎。

大S忌日當天，具俊曄在墓前低聲呼喚摯愛。（翻攝自Threads）

大S紀念雕像揭幕儀式於忌日落幕後，姜元來3日深夜透過IG以全韓文闡述心緒，他透露去年夏天看到關於具俊曄每天獨自守在大S墓前的新聞報導後，一直對沒能參與兩人婚禮和大S葬禮，心中始終深感愧疚，「我便立刻動身飛往台北」。抵達台北後，姜元來原打算自行搜尋墓園位置隻身前往，但還是抱持著「也許能聯絡上」的心態傳訊息給具俊曄，在聽從建議後約在墓園停車場，隔日一早雙方便碰上一面。

姜元來深刻描述，由於抵達大S的長眠地需經過層層階梯，是具俊曄一路親自背他上去，隨後又回到車上取來3個便當，「一個是大S的，一個是我的，一個是俊曄的。」他提到，那正是距今約莫已40年前，具俊曄年輕時常為來家作客的他而準備的「雞蛋拌飯」，料理簡單卻承載著長年情誼。

姜元來坐著輪椅抵達金寶山。（記者潘少棠攝）

姜元來更還原當時對話，具俊曄在墓前對著摯愛大S輕聲呼喚，「元來啊，跟熙媛打聲招呼吧！」、「熙媛啊！是好久不見的元來到了，我們一起好好吃頓飯吧！」姜元來坦言，自己聽到的瞬間淚如雨下，連一口飯都無法入口，站在一旁的具俊曄更是強忍淚水，最終仍情緒潰堤低頭放聲痛哭；姜元來的這段文字，平鋪直述卻觸動人心，粉絲們深感心碎的同時，更以「一句話見到最真實的思念」形容之。

