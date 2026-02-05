自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大S墓前心碎一幕！具俊曄輕聲呼喚摯愛 酷龍搭檔還原落淚瞬間

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛辭世屆滿1年，紀念雕像揭幕儀式2日在金寶山圓滿落幕，現場氣氛莊重又哀傷，丈夫具俊曄、妹妹「小S」徐熙娣等親友，以及演藝圈眾好友陪伴在側外，具俊曄「酷龍」搭檔姜元來也坐著輪椅現身致意。待儀式結束，姜元來重現與具俊曄一同前往墓園的過程與對話，觸動人心的內容更讓粉絲們無不動容心碎。

大S忌日當天，具俊曄在墓前低聲呼喚摯愛。（翻攝自Threads）大S忌日當天，具俊曄在墓前低聲呼喚摯愛。（翻攝自Threads）

大S紀念雕像揭幕儀式於忌日落幕後，姜元來3日深夜透過IG以全韓文闡述心緒，他透露去年夏天看到關於具俊曄每天獨自守在大S墓前的新聞報導後，一直對沒能參與兩人婚禮和大S葬禮，心中始終深感愧疚，「我便立刻動身飛往台北」。抵達台北後，姜元來原打算自行搜尋墓園位置隻身前往，但還是抱持著「也許能聯絡上」的心態傳訊息給具俊曄，在聽從建議後約在墓園停車場，隔日一早雙方便碰上一面。

姜元來深刻描述，由於抵達大S的長眠地需經過層層階梯，是具俊曄一路親自背他上去，隨後又回到車上取來3個便當，「一個是大S的，一個是我的，一個是俊曄的。」他提到，那正是距今約莫已40年前，具俊曄年輕時常為來家作客的他而準備的「雞蛋拌飯」，料理簡單卻承載著長年情誼。

姜元來坐著輪椅抵達金寶山。（記者潘少棠攝）姜元來坐著輪椅抵達金寶山。（記者潘少棠攝）

姜元來更還原當時對話，具俊曄在墓前對著摯愛大S輕聲呼喚，「元來啊，跟熙媛打聲招呼吧！」、「熙媛啊！是好久不見的元來到了，我們一起好好吃頓飯吧！」姜元來坦言，自己聽到的瞬間淚如雨下，連一口飯都無法入口，站在一旁的具俊曄更是強忍淚水，最終仍情緒潰堤低頭放聲痛哭；姜元來的這段文字，平鋪直述卻觸動人心，粉絲們深感心碎的同時，更以「一句話見到最真實的思念」形容之。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中