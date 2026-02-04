自由電子報
娛樂 最新消息

非常女進化了！黃妃升級「江湖女俠」挑戰第4座台語歌后

黃妃推出新專輯《江湖女俠》。（華特唱片提供）黃妃推出新專輯《江湖女俠》。（華特唱片提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后黃妃推出新專輯《江湖女俠》，她已榮獲3座金曲獎肯定的她，能否抱回第4座金曲獎，也成為外界關注焦點。

曾唱紅《非常女》的黃妃，新專輯主打歌《江湖女俠》延續她最擅長的霸氣江湖風格，豪氣十足的旋律，搭配她極具辨識度的唱腔，詮釋行走江湖、柔中帶剛的女俠形象。黃妃表示，這首歌就像是為自己量身打造，「唱的是江湖，也是人生。」

台語天后黃妃數度獲得金曲獎的肯定。（華特唱片提供）台語天后黃妃數度獲得金曲獎的肯定。（華特唱片提供）

團隊特別邀請「三昧堂偶戲團」合作MV，以俠女形象的原創布袋戲劇碼相互呼應；另一首新歌《月光下華爾茲》MV，黃妃在寒冬裡赤腳下水，在水中翩翩起舞，工作人員表示：「真的冷到不行，但她一開拍就完全進入角色。」相當敬業。

這次的專輯共收錄10首全新作品，題材橫跨江湖豪情、抒情思念、孤獨心境、守護情感與追夢精神，讓聽眾一次性感受她的多層次、極具張力的情感詮釋。

農曆新年即將到來，黃妃近期工作滿檔，不過除夕夜將在《2026超級巨星紅白藝能大賞》以及《2026 WE ARE 我們的除夕夜》登台，陪伴歌迷迎新送舊，過年期間也將和家人包遊覽車前往苗栗、南投以及新竹一帶走春，好好地享受放假時光。

