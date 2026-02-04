《如果有一天》他寫的！易桀齊消失5年轉行珠寶設計曝近況

〔記者陽昕翰／台北報導〕馬來西亞創作才子易桀齊蟄伏五年策動《行樂》計畫回歸樂壇，把「作樂」當成創作初心、以大地為「譜」的他變身「行腳音樂人」，目標踏遍全球50座城市尋找創作靈感，邊走邊唱。

易桀齊蟄伏五年以「行樂」回歸樂壇。（走音佬音樂工作室提供）

曾寫下張學友《好久不見》、張惠妹《知己》、梁靜茹《如果有一天》等膾炙人口華語經典的易桀齊，闊別歌壇5年後以全新身分回歸。過去被稱為天王天后御用「金曲幕後推手」的他，如今搖身一變成為「行腳音樂人」，將自身興趣「旅行」化為啟動全新音樂計畫的養分與概念核心，並以《行樂》為名，一語雙關融合「出走、旅行、創作、喜悅」，藉由走訪各地城市的心情點滴與感悟化為創作靈感與旋律。

易桀齊也到台南寫歌創作。（走音佬音樂工作室提供）

《行樂》二字同樣是易桀齊沉潛多年後的真實體悟。他透露，這幾年除了與音樂夥伴伍冠諺組團出片寫歌，也跨界投入珠寶設計，在同為「創作」的過程中讓自己抽離、放空，調整生活節奏與步調，同時透過最愛的旅行重新整頓身心靈。

他坦言曾在某次旅行中，久違地感受到創作最原始的痛快，「那種不是為了寫而寫，而是因為眼前的風景、遇見的人、當下的情緒所噴發出的靈感，讓你自然而然地唱出來！」

