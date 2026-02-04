自由電子報
娛樂 最新消息

被問最美臉蛋怎麼保養？ Rosé答案超反差 粉絲直呼可愛

Rosé近日她登上《ELLE KOREA》最新一期封面。（翻攝YT）Rosé近日她登上《ELLE KOREA》最新一期封面。（翻攝YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國天團 BLACKPINK 成員「Rosé」朴彩英再度以驚人魅力掀起話題，近日她登上《ELLE KOREA》最新一期封面，沒想到在拍攝結束後的幕後訪談中，竟被工作人員當場「驚喜告知」榮登「2025年世界最美臉蛋第一名」，突如其來的消息讓她一時反應不過來，真實又可愛的模樣全被鏡頭捕捉。

Rosé表示變漂亮的秘訣是吃好吃的東西。（翻攝YT）Rosé表示變漂亮的秘訣是吃好吃的東西。（翻攝YT）

從官方釋出的花絮影片可見，Rosé聽到消息後先是一臉錯愕，接著摀著嘴忍不住大笑，頻頻直呼「太不好意思了」，甚至一度語塞。冷靜片刻後，她才露出招牌笑容，謙虛表示：「雖然難以置信，但真的非常感謝。」短短一句話，展現出她一貫低調又真誠的性格，也讓粉絲直呼「怎麼可以這麼可愛」。

至於外界最關心的「最美臉蛋養成秘訣」，Rosé的回答更是完全顛覆女神公式。她坦言自己並沒有特別繁複的保養程序，反而更重視日常的幸福感，「每天吃好吃的東西，心情自然就很好，可能笑容也比較亮吧。」讓現場工作人員也忍不住笑出來。

