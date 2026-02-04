自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「熙媛剛剛走了...」阿雅憶噩耗當下 聽小S顫抖語音：一輩子難忘

小S（左起）、大S、范曉萱、阿雅四人情同姊妹。（資料照）小S（左起）、大S、范曉萱、阿雅四人情同姊妹。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「阿雅」柳翰雅近日接受中國雜誌《人物》專訪，首度完整回憶得知大S離世的那一刻。她透露，去年農曆年期間，自己正陪著女兒在海外滑雪，回到室內休息時順手打開「S幫」四姐妹的群組，卻意外接到一段讓她此生難忘的語音。

阿雅回想，那段語音裡的小S聲音幾乎失控，只簡短交代病況，最後以顫抖到幾乎說不出話的語氣說出「熙媛剛剛走了……」。與小S相識超過30年的她坦言，自己從未聽過好友如此破碎、如此心痛的聲音，那一刻時間彷彿靜止，也成為她心中永遠抹不去的記憶。

由於身處異地又有時差，阿雅當下無法立刻聯繫徐家人，只能一個人坐在飯店客廳裡，靜靜熬過整個夜晚，隨後打給范曉萱兩人痛哭一場，隔日阿雅毫不猶豫推掉所有工作，立刻返台，陪伴小S度過最艱難的兩個星期。

那段時間，阿雅近距離看見小S努力撐住生活的模樣。她形容，小S試著維持日常節奏，做飯、整理家務、與人交談，但悲傷往往毫無預警地湧上來，「上一秒徐熙娣還在廚房做飯，還能聊天，下一秒就會突然失聲痛哭」

阿雅也提到，幸好在丈夫許雅鈞與女兒們的陪伴與支持下，小S才能一點一點重新站穩，慢慢回到生活的軌道。談及大S的離去，阿雅感嘆連告別都帶著她一貫的節奏與風格，「快、狠、準」非常熙媛。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中