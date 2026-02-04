「熙媛剛剛走了...」阿雅憶噩耗當下 聽小S顫抖語音：一輩子難忘

小S（左起）、大S、范曉萱、阿雅四人情同姊妹。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「阿雅」柳翰雅近日接受中國雜誌《人物》專訪，首度完整回憶得知大S離世的那一刻。她透露，去年農曆年期間，自己正陪著女兒在海外滑雪，回到室內休息時順手打開「S幫」四姐妹的群組，卻意外接到一段讓她此生難忘的語音。

阿雅回想，那段語音裡的小S聲音幾乎失控，只簡短交代病況，最後以顫抖到幾乎說不出話的語氣說出「熙媛剛剛走了……」。與小S相識超過30年的她坦言，自己從未聽過好友如此破碎、如此心痛的聲音，那一刻時間彷彿靜止，也成為她心中永遠抹不去的記憶。

請繼續往下閱讀...

由於身處異地又有時差，阿雅當下無法立刻聯繫徐家人，只能一個人坐在飯店客廳裡，靜靜熬過整個夜晚，隨後打給范曉萱兩人痛哭一場，隔日阿雅毫不猶豫推掉所有工作，立刻返台，陪伴小S度過最艱難的兩個星期。

那段時間，阿雅近距離看見小S努力撐住生活的模樣。她形容，小S試著維持日常節奏，做飯、整理家務、與人交談，但悲傷往往毫無預警地湧上來，「上一秒徐熙娣還在廚房做飯，還能聊天，下一秒就會突然失聲痛哭」。

阿雅也提到，幸好在丈夫許雅鈞與女兒們的陪伴與支持下，小S才能一點一點重新站穩，慢慢回到生活的軌道。談及大S的離去，阿雅感嘆連告別都帶著她一貫的節奏與風格，「快、狠、準」非常熙媛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法