娛樂 最新消息

曾批袁惟仁兒女「寡廉鮮恥」 小胖老師過世大姊在英國發聲了

袁惟仁（中）的兒女曾被姑姑批評，對爸爸不聞不問，但兒女都喊冤。（翻攝自臉書）袁惟仁（中）的兒女曾被姑姑批評，對爸爸不聞不問，但兒女都喊冤。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小胖老師」袁惟仁昨（2日）在台東病逝，享年57歲，人在倫敦的大姊今晚也在社群發聲了，5年前她曾以「寡廉鮮恥」重話批評袁惟仁的兒女，認為姪子、姪女沒有關心臥病在床的父親，對袁惟仁不聞不問，但袁惟仁兒女則說是奶奶不讓他們看爸爸，網友不禁感嘆家家有本難念的經。

袁惟仁大姊袁藹玲今以「斷線」發文談到：「牽掛是一絲絲繫著親人的線，思念卻是一朵朵漂浮的雲，看似晴空萬里的天，細看卻能發現幾朵遠遠悄悄溜過的雲，雲多了，思念化成悲傷的雨，包圍且覆蓋四周，撐開用親朋好友的關懷編織成的傘，牽著身上其餘的絲線，繼續前行，直到雨停。」

5年前袁惟仁再次跌倒後送醫，之後身體狀況被判定為植物人，當時都是袁惟仁二姊還有媽媽幫忙照顧，那時大姊曾在社群責怪袁惟仁兒女，提到弟弟對兒女百般疼愛，兒女卻對爸爸不聞不問，照顧重任變成袁惟仁二姊，甚至意有所指稱，人若是說一套做一套，「是否會讓你聯想到寡廉鮮恥的形容詞」，但袁惟仁大姊的發文當時就引起網友兩派意見論戰。

