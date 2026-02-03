壞痞兔台上暴怒、怪奇比莉被消音 葛萊美氣壞川普

怪奇比莉參加葛萊美獎時在身上別著「ICE滾出去」的胸章。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2026年葛萊美獎火藥味十足。這場年度音樂盛事意外捲入政治風暴，起因於美國移民及海關執法局（ICE）近期在明尼阿波利斯發生兩起探員開槍致死案件，引爆全美反政府、反執法情緒。饒舌天王壞痞兔（Bad Bunny）、怪奇比莉（Billie Eilish）、女神卡卡（Lady Gaga）、小賈斯汀（Justin Bieber）等多位重量級歌手紛紛以行動「開炮」，讓頒獎典禮瞬間變調。典禮落幕後，美國總統川普也隨即在社群平台發文，火速反擊。

波多黎各饒舌天王壞痞兔在台上喊話：ICE滾出美國。（美聯社）

葛萊美獎意外成為政治角力舞台。波多黎各饒舌天王壞痞兔上台領獎時，對著鏡頭直言：「在感謝上帝之前，我要先說一句：ICE滾出美國。」隨後他情緒激動地表示，移民不是外星人或野蠻人，而是活生生的人類與美國人，並要求政府停止這種非人道的執法手段。

小賈斯汀透過別著「ICE OUT」的胸針做無言的抗議。（路透）

怪奇比莉、小賈斯汀等人則在胸前別上「ICE OUT」（ICE 滾出去）胸章聲援。怪奇比莉在得獎致詞時同樣高呼：「在被強佔的土地上，沒有人是非法的。」由於她在致詞中以髒話抨擊 ICE的執法行為，轉播畫面一度遭到消音處理。

典禮主持人崔佛・諾亞在脫口秀中大肆調侃川普。（路透）

不只得獎藝人砲火連連，典禮主持人崔佛・諾亞（Trevor Noah）也在脫口秀橋段中大肆嘲諷。他表示，每位歌手都渴望奪下年度專輯大獎，渴望程度就像川普想「奪取格陵蘭島」一樣強烈。崔佛・諾亞更補上一刀，暗諷已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的私人島嶼不復存在，川普或許需要一座新島嶼，好和前總統柯林頓（Bill Clinton）一起「玩樂」。

紅毯上的胸章、頒獎台上的怒吼，讓整場葛萊美頒獎典禮宛如一場反政府執法的誓師大會。典禮結束不到一小時，川普便親上火線發文反擊，怒斥崔佛・諾亞是「失敗者」，並痛批葛萊美獎已淪為政治操作的廉價秀。

面對藝人與總統正面交鋒，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）迅速宣布行政命令，要求明尼蘇達州第一線移民執法人員即刻配戴隨身攝影機，以確保執法過程透明，並強調該措施將在預算到位後擴及全美，試圖平息輿論風暴。

美國總統川普對藝人們的抗議非常火大，甚至火速發文嗆聲。（路透）

不過，從川普隨後的社群貼文可看出，他顯然怒火未消。川普痛批：「那場葛萊美頒獎典禮簡直爛透了。」他直指主持人崔佛・諾亞表現得就像「另一個收視毒藥吉米・金莫（Jimmy Kimmel）」，更狠批對方是「毫無才華的失敗者、令人可憐的白痴」。川普最後放話表示：「我正準備派出律師團起訴這個失敗者崔佛・諾亞，並要求鉅額賠償。崔佛，準備好了，我要跟你玩真的！」

