自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大S離世滿一年 韓綜首揭「關鍵死因」：早有警訊

〔記者鍾志均／綜合報導〕大S離世滿一年，韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》今（3）晚將播出她和具俊曄的夫妻故事，並深入解析令人惋惜的死亡經過，透過節目公開其關鍵性的醫學死因。

去年2月，大S在日本與家人旅行期間，因流感引發肺炎驟然離世，震撼各界，節目中登場的醫學專家指出，這其實是一場早已有跡可循的醫學悲劇。

韓國節目《名人生老病死的秘密》今晚將播大S和具俊曄的完整愛情故事。（翻攝自YouTube）韓國節目《名人生老病死的秘密》今晚將播大S和具俊曄的完整愛情故事。（翻攝自YouTube）

耳鼻喉科專科醫師李洛俊（이낙준，音譯）分析，徐熙媛的肺炎之所以迅速惡化，並非單純流感。他特別提到，徐熙媛本身患有先天性心臟疾病「二尖瓣脫垂症」，以及過去在生產時曾經歷過子癲前症（妊娠中毒症）病史。

李洛俊醫師說明：「當有心臟基礎疾病的患者遭病毒入侵時，所引發的併發症，與一般人完全不是同一個層級。」

另一方面，在逝世一週年的2日，具俊曄於台灣金寶山追思園區，為愛妻親自設計製作的紀念雕像舉行揭幕儀式。

《名人生老病死的秘密》團隊直擊具俊曄在雨中癡情守在大S墓前。（翻攝自YouTube）《名人生老病死的秘密》團隊直擊具俊曄在雨中癡情守在大S墓前。（翻攝自YouTube）

具俊曄朗讀一封親筆信，情緒潰堤說：「早上在空蕩蕩的房間醒來，至今仍分不清是夢還是現實。開車時想到你會喜歡的食物，眼淚就怎麼也停不下來。」讓人聽了鼻酸。

韓媒直擊，具俊曄在妻子離世後，因極度悲傷體重驟減，無論是傾盆大雨或酷暑高溫，每天都會前往墓園，為妻子獻上她最愛的咖啡與親手準備的料理。

相隔20年的奇蹟重逢與婚姻，卻面臨天人永隔，不過即使如此，也無法拆散具俊曄的深情守候，另外專家同步揭露大S因病死亡真相，韓國時間晚間8點30分，在KBS2頻道中公開。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中