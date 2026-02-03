大S離世滿一年 韓綜首揭「關鍵死因」：早有警訊

〔記者鍾志均／綜合報導〕大S離世滿一年，韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》今（3）晚將播出她和具俊曄的夫妻故事，並深入解析令人惋惜的死亡經過，透過節目公開其關鍵性的醫學死因。

去年2月，大S在日本與家人旅行期間，因流感引發肺炎驟然離世，震撼各界，節目中登場的醫學專家指出，這其實是一場早已有跡可循的醫學悲劇。

請繼續往下閱讀...

韓國節目《名人生老病死的秘密》今晚將播大S和具俊曄的完整愛情故事。（翻攝自YouTube）

耳鼻喉科專科醫師李洛俊（이낙준，音譯）分析，徐熙媛的肺炎之所以迅速惡化，並非單純流感。他特別提到，徐熙媛本身患有先天性心臟疾病「二尖瓣脫垂症」，以及過去在生產時曾經歷過子癲前症（妊娠中毒症）病史。

李洛俊醫師說明：「當有心臟基礎疾病的患者遭病毒入侵時，所引發的併發症，與一般人完全不是同一個層級。」

另一方面，在逝世一週年的2日，具俊曄於台灣金寶山追思園區，為愛妻親自設計製作的紀念雕像舉行揭幕儀式。

《名人生老病死的秘密》團隊直擊具俊曄在雨中癡情守在大S墓前。（翻攝自YouTube）

具俊曄朗讀一封親筆信，情緒潰堤說：「早上在空蕩蕩的房間醒來，至今仍分不清是夢還是現實。開車時想到你會喜歡的食物，眼淚就怎麼也停不下來。」讓人聽了鼻酸。

韓媒直擊，具俊曄在妻子離世後，因極度悲傷體重驟減，無論是傾盆大雨或酷暑高溫，每天都會前往墓園，為妻子獻上她最愛的咖啡與親手準備的料理。

相隔20年的奇蹟重逢與婚姻，卻面臨天人永隔，不過即使如此，也無法拆散具俊曄的深情守候，另外專家同步揭露大S因病死亡真相，韓國時間晚間8點30分，在KBS2頻道中公開。

