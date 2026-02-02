星光大道恩師走了 袁惟仁病逝歌手林鴻鳴發文悼念

袁惟仁家屬出面證實病逝消息。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕資深音樂人「小胖老師」袁惟仁於今（2）日病逝於台東，家屬已出面證實消息，享年59歲。消息傳出後，演藝圈與樂壇紛紛表達哀悼。曾參加選秀節目《超級星光大道》第三、第四屆的歌手林鴻鳴，也在社群平台發文悼念這位對他影響深遠的音樂前輩。

曾參加《超級星光大道》的歌手林鴻鳴。（翻攝自臉書）

林鴻鳴在貼文中寫道：「小胖老師，此生有幸能夠在舞台上被你講評鑑賞。謝謝你在我演出工作上曾給予的幫助與建議。在音樂的道路上，你是受人景仰的英雄，你的歌會被傳誦，而你的名字，也將一次又一次被歌者與聽眾記住。」字句間流露對袁惟仁的深切敬意與不捨。

回顧兩人的緣分，林鴻鳴於《超級星光大道》第三屆以踢館者身分登上舞台，並於第四屆正式參賽，並獲得第3名，而袁惟仁當時正是節目中的重要評審之一。得知袁惟仁病逝的消息後，林鴻鳴也在文中祈願「小胖老師一路好走，從此再無病痛」。

袁惟仁曾是《超級星光大道》重要評審之一。（本報資料照）

他更感性表示，星光舞台因為有袁惟仁而更加耀眼，並期盼這位音樂人前輩能成為天上最閃亮的星星，用光照亮他所深愛的人，延續音樂帶來的溫暖與力量。

袁惟仁生前曾擔任S.H.E、動力火車、齊秦等歌手的專輯製作人，也曾寫過《征服》、《旋木》、《夢醒了》等夯曲，而後也為選秀節目《超級星光大道》擔任評審，對參賽者說「加油好嗎？」

