「電信499之亂」排隊2小時！陽帆超暖一面曝光 超正女兒也發聲了

今日有民眾曝光陽帆超溫暖一面（民視提供）

〔記者張釔泠／綜合報導〕今天網上掀起「服務業殺手」討論潮，一名電信營業人員則回憶起2018年的「電信499之亂」，全台門市人員忙到快往生的時候，「有一個超級大咖藝人，完全沒讓店員知道他是誰，默默抽號碼牌等了快2小時」​，揭露陽帆的暖舉，陽帆的星二代女兒安吉也現身留言了。

網友透露，換作別的藝人可能早就要求特權，但是輪到陽帆時，他第一句話居然是跟承辦人員道歉：「不好意思，我是辦小業務，沒讓你賺到業績。」辦完後又折返送上六個飯糰，提醒網友要吃飯，讓她原地快噴淚，直誇這才是真正的「巨星氣度」。

請繼續往下閱讀...

陽帆的女兒安吉感謝網友分享爸爸的故事。（翻攝自Threads）

網友希望這篇文章能被陽帆看到，沒想到安吉真的看到了這篇發文，留言回應「哇，謝謝你分享爸爸的故事」，「對我來說，我爸爸是一個很愛家，很溫暖，靜靜的男人，每天都會陪奶奶聊天、牽手、拜拜，沒有一天少，真的很感人」。

安吉還說陽帆在外面喜歡逗服務員笑，「有時候講一些聽不懂的玩笑，而且因為他最怕麻煩。所以什麼事情都自己來。」安吉覺得爸爸最厲害的地方，「是當我跟媽媽還有哥哥急急忙忙的狀態，他永遠是最平靜的、最有禮貌的。」甚至交代司機永遠不准按喇叭，也因此讓她學到可以「慢慢來」，感謝從小到大都可以被家人的愛包圍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法