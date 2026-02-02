自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「電信499之亂」排隊2小時！陽帆超暖一面曝光 超正女兒也發聲了

今日有民眾曝光陽帆超溫暖一面（民視提供）今日有民眾曝光陽帆超溫暖一面（民視提供）

〔記者張釔泠／綜合報導〕今天網上掀起「服務業殺手」討論潮，一名電信營業人員則回憶起2018年的「電信499之亂」，全台門市人員忙到快往生的時候，「有一個超級大咖藝人，完全沒讓店員知道他是誰，默默抽號碼牌等了快2小時」​，揭露陽帆的暖舉，陽帆的星二代女兒安吉也現身留言了。

網友透露，換作別的藝人可能早就要求特權，但是輪到陽帆時，他第一句話居然是跟承辦人員道歉：「不好意思，我是辦小業務，沒讓你賺到業績。」辦完後又折返送上六個飯糰，提醒網友要吃飯，讓她原地快噴淚，直誇這才是真正的「巨星氣度」。

陽帆的女兒安吉感謝網友分享爸爸的故事。（翻攝自Threads）陽帆的女兒安吉感謝網友分享爸爸的故事。（翻攝自Threads）

網友希望這篇文章能被陽帆看到，沒想到安吉真的看到了這篇發文，留言回應「哇，謝謝你分享爸爸的故事」，「對我來說，我爸爸是一個很愛家，很溫暖，靜靜的男人，每天都會陪奶奶聊天、牽手、拜拜，沒有一天少，真的很感人」。

安吉還說陽帆在外面喜歡逗服務員笑，「有時候講一些聽不懂的玩笑，而且因為他最怕麻煩。所以什麼事情都自己來。」安吉覺得爸爸最厲害的地方，「是當我跟媽媽還有哥哥急急忙忙的狀態，他永遠是最平靜的、最有禮貌的。」甚至交代司機永遠不准按喇叭，也因此讓她學到可以「慢慢來」，感謝從小到大都可以被家人的愛包圍。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中