《麻辣鮮師》男星轉行當老闆 「四合一」身分拍荒誕喜劇

郭唐佑出席《整人專家》開鏡儀式。（國際運動健康整復協會提供）郭唐佑出席《整人專家》開鏡儀式。（國際運動健康整復協會提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕郭唐佑曾參與《麻辣鮮師》、《世間情》、《天下女人心》、《天道》等電視劇演出，4年前接下家族事業，斜槓開起傳統整復店，直接當起老闆。副業經營得有聲有色，但他心裡始終沒放下演員夢，最近更將人生經歷搬上螢幕，以出品人、製作人、編劇加演員身分，推出15集的微短劇《整人專家》。

郭唐佑出席《整人專家》開鏡儀式。（國際運動健康整復協會提供）郭唐佑出席《整人專家》開鏡儀式。（國際運動健康整復協會提供）

《整人專家》是郭唐佑的半自傳式作品，靈感來自他這幾年在整復產業的真實人生。他笑說，這個劇本其實寫了很久，後來才決定換一種方式呈現，走喜劇、荒誕路線，「為整復產業拍戲，我們應該算首創吧」，他希望觀眾在笑聲中，看見整復師的日常，也更了解這個行業的酸甜苦辣。

郭唐佑（右）與太太王雅慧（左）開心與郎祖筠合影。（國際運動健康整復協會提供）郭唐佑（右）與太太王雅慧（左）開心與郎祖筠合影。（國際運動健康整復協會提供）

這次作品中，郭唐佑特別邀來自己整復人生中最重要的貴人郎祖筠友情演出。他感性表示：「剛開始如果沒有郎姐，就沒有現在的唐居整復。」郎祖筠不只上戲，私下還直接開課教學，讓他又敬又怕，「她一拿到劇本就叫我過去，還說：『你身為編劇，我會盯著你的錯字。』」現場一邊演、一邊被名師指點，讓郭唐佑直呼收穫滿滿。

郭唐佑邀請郎祖筠參與《整人專家》演出。（國際運動健康整復協會提供）郭唐佑邀請郎祖筠參與《整人專家》演出。（國際運動健康整復協會提供）

導演部分，則找來與郭唐佑相識十多年的朱寵勳合作。郭唐佑透露，兩人過去一起拍過不少喜劇短片，對方對節奏與笑點的掌握讓他非常放心，「我知道他處理喜劇的功力非常好，所以這次一定要找他」。

郭唐佑（左二起）、郎祖筠、王雅慧出席《整人專家》開鏡儀式。（國際運動健康整復協會提供）郭唐佑（左二起）、郎祖筠、王雅慧出席《整人專家》開鏡儀式。（國際運動健康整復協會提供）

出道多年的郭唐佑也不忘提攜新人，這次乾脆把自家整復店的兩位老師曹育豪、陳顥偉拉進劇組演出。巧的是，兩人過去其實也有演員背景，這回直接扛起主要角色，成為《整人專家》的亮點之一。

談到這部作品的初衷，郭唐佑說：「希望大家看得開心。」他不只想讓觀眾看到演員的實力，也希望透過輕鬆有趣的方式，讓更多人理解整復產業背後的故事。

