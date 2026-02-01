網紅凍死喜馬拉雅山 忠犬零下10度守屍4天

忠犬零下10度守屍4天。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕印度喜馬拉雅山區日前發生一起悲劇，19歲網紅少年維克希特．拉納（Viksit Rana）和14歲表弟帶著1歲半的比特犬「Sherru」貿然挑戰攀登高山，還想記錄在自己的社群網站上。未料拉納登山知識與裝備皆不足，就在暴風雪中活活凍死。不知道主人已辭世的Sherru守在主人遺體旁，不吃不喝4天，即使氣溫降至零下10度也不離開主人身邊，直到救援人員出現。

拉納經常在自己的社群帳號分享登山的照片與影片，他1月下旬帶著表弟皮尤許．庫瑪爾（Piyush Kumar）還有比特犬Sherru一起前往坐落在喜馬拉雅山高處供奉巴爾馬尼女神（Bharmani Devi）的巴爾馬尼神廟。此處是著名朝聖路線重要起點與驛站，多數朝聖者會在此處沐浴或祈福，視為朝聖開始的潔淨儀式。

一歲半的比特犬Sherru，在低溫中守候主人兄弟兩人遺體長達4日。（翻攝自X）

拉納和表弟帶著睡袋、雙人帳篷、乾糧等裝備，想一邊攀爬一邊紀錄極端天候下的冒險畫面，卻不幸遇難。警方找到兩人遺體後初步判斷，死因疑似為突如其來的暴風雪強度超出拉納等人預期，兩名少年恐為失溫罹難。

最令人感動的是，救援人員花了4天時間抵達現場，第一眼看見的就是Sherru守在皮尤許身旁。Sherru在低溫中守候兄弟兩人遺體長達4日，旁邊散落睡袋、帳篷等物品，最令人印象深刻的是，救援人員試圖靠近皮尤許遺體時，4天未吃未喝的Sherru仍立刻展現護主的低吼妨衛姿態，讓人見識到忠犬的毅力。

