自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

網紅凍死喜馬拉雅山 忠犬零下10度守屍4天

忠犬零下10度守屍4天。（翻攝自X）忠犬零下10度守屍4天。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕印度喜馬拉雅山區日前發生一起悲劇，19歲網紅少年維克希特．拉納（Viksit Rana）和14歲表弟帶著1歲半的比特犬「Sherru」貿然挑戰攀登高山，還想記錄在自己的社群網站上。未料拉納登山知識與裝備皆不足，就在暴風雪中活活凍死。不知道主人已辭世的Sherru守在主人遺體旁，不吃不喝4天，即使氣溫降至零下10度也不離開主人身邊，直到救援人員出現。

拉納經常在自己的社群帳號分享登山的照片與影片，他1月下旬帶著表弟皮尤許．庫瑪爾（Piyush Kumar）還有比特犬Sherru一起前往坐落在喜馬拉雅山高處供奉巴爾馬尼女神（Bharmani Devi）的巴爾馬尼神廟。此處是著名朝聖路線重要起點與驛站，多數朝聖者會在此處沐浴或祈福，視為朝聖開始的潔淨儀式。

一歲半的比特犬Sherru，在低溫中守候主人兄弟兩人遺體長達4日。（翻攝自X）一歲半的比特犬Sherru，在低溫中守候主人兄弟兩人遺體長達4日。（翻攝自X）

拉納和表弟帶著睡袋、雙人帳篷、乾糧等裝備，想一邊攀爬一邊紀錄極端天候下的冒險畫面，卻不幸遇難。警方找到兩人遺體後初步判斷，死因疑似為突如其來的暴風雪強度超出拉納等人預期，兩名少年恐為失溫罹難。

最令人感動的是，救援人員花了4天時間抵達現場，第一眼看見的就是Sherru守在皮尤許身旁。Sherru在低溫中守候兄弟兩人遺體長達4日，旁邊散落睡袋、帳篷等物品，最令人印象深刻的是，救援人員試圖靠近皮尤許遺體時，4天未吃未喝的Sherru仍立刻展現護主的低吼妨衛姿態，讓人見識到忠犬的毅力。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中