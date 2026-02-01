陪陳大天走過閃兵風暴 劉樸升格人妻首過年：想活得更自在

〔記者李紹綾／台北報導〕陳大天去年捲入閃兵風波，陪伴他走過低潮的，是交往6年的女友劉樸。兩人於2026年元旦登記結婚，劉樸也迎來人生第一次以「幸福人妻」身分過年。

劉樸期許新年自己更沉穩成熟。（伊林娛樂提供）

回顧過去一年，劉樸形容自己完成了許多「人生第一次」，包括獨自到加拿大遊學一個月，也鼓起勇氣接下外景主持節目《大陸尋奇》，一路從深圳、南京、杭州跑到新疆烏魯木齊，東西南北、四季全走透，節目播出後反應意外不錯。

不只螢光幕前突破，舞台上劉樸也首次與屏風劇團合作舞台劇《半里長城》，更回到母校北投國中演講，和學弟妹分享成長經驗。自認是完美主義者的她，坦言總希望把每件事做到最好，但也在這一年學會放過自己，「完成比完美更重要」。她用「過站不停」形容人生，「有些小瑕疵Pass就好，不用一直內耗」。

劉樸（右二）與同公司的蔡淑臻、金雲、呂亞璇、吳文中、王靖惟進棚拍攝新年賀卡。（伊林娛樂提供）

迎接新的一年，劉樸替自己訂下更溫柔的目標，希望在追求完美與學會鬆弛之間找到平衡，「我很容易緊張，但也想試著活得更自在一點」，在風雨與成長交錯的一年後，她選擇帶著更柔軟的心，繼續往前走。

陳大天去年10月開庭結束步出法院時，先向媒體深深90度鞠躬致歉，坦言不論當初基於什麼理由，「都不該犯罪」，現階段願意接受法律制裁，視為展現負責任態度的方式，也對自己行為傷害兵役公平、打擊社會士氣表達歉意。風波落幕後，他選擇低調面對，讓司法程序走完。

