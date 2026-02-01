自由電子報
娛樂 最新消息

五月天新年第一站巡演竟是「地球上最後一場」！阿信讓人哭笑不得

五月天順利在馬來西亞完成地球上最後一場5525「回到那一天」演唱會。（相信音樂提供）五月天順利在馬來西亞完成地球上最後一場5525「回到那一天」演唱會。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕等待3年，五月天昨（31日）終於帶著「回到那一天」25週年巡迴演唱會來到馬來西亞武吉加里爾國家體育場開唱，這也是2026年第一站海外巡演場次，但同時也變成阿信口中「地球上最後一場5525演唱會」。

為了服務五月天廣大的歌迷，這次吉隆坡輕快鐵武吉加里爾站也延長營業時間到凌晨1點，讓歌迷看完演唱會無須煩惱交通。五月天帶來《OAOA》、《孫悟空》、《後來的我們》等眾多歌曲，全場歌迷都跟著嗨，跟著感動。

五月天讓馬來西亞歌迷等待3年，終於帶來精采巡演。（相信音樂提供）五月天讓馬來西亞歌迷等待3年，終於帶來精采巡演。（相信音樂提供）

怪獸對全場歌迷說：「我剛聽你們叫聲，超好！很有精神和體力，五月天這麼久沒有回來都可感受到你們的愛。」瑪莎也表示：「5525第一次來到這跟大家見面，跟大家說久等了！」石頭則說：「之前演唱會去了很多地方，但在五月天心中有個地方沒來，就是這裡。馬來西亞給我們很多回憶，那天在街頭上唱歌給大家聽，今天看到大家還是一樣熱情有活力。」冠佑把握開唱前的時間到街頭走走，看到很多歌迷，他希望下次來到馬來西亞能舉辦更多場。

點歌環節，有歌迷被阿信點到不可置信，以為自己在發夢，阿信說分不清這位歌迷到底是在哭還是在笑，歌迷幽默說：「我哭笑不得。」能被阿信點到實在太幸運了。

五月天5525「回到那一天」系列演唱會，從2023年底，唱到2026年1月最後一天，共在24座城市唱了139場，這套名稱巡演也正式落幕，之後將以不同名稱演唱會繼續和歌迷音樂交流。

點圖放大body

