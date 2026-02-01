港姐季軍吳文忻癌細胞擴散 認身體開始虛弱

為對抗病魔，吳文忻推自傳《因愛重生》，去年一圓歌手夢，以歌曲《重生》踏上《勁爆》頒獎台。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，去年3月透露癌症已惡化到第4期。

為對抗病魔，吳文忻一直以積極樂觀態度面對，港媒報導，她不僅推出自傳《因愛重生》，去年更一圓歌手夢，以歌曲《重生》踏上《勁爆》頒獎台，其堅毅精神感動不少人。然而抗癌之路荊棘滿途，近日向媒體透露其健康狀況下滑，癌細胞已擴散至身體一個重要器官。

據最新電腦斷層掃描（CT Scan）報告，吳文忻體內癌細胞擴散至肝臟，肝臟腫瘤約有3公分，胸部硬塊已增大至12公分，情況已惡化至肉眼可見，淋巴位置亦出現明顯腫塊。

吳文忻透露近來身體明顯比以前虛弱，去年12月31日當晚因標靶藥物導致血紅素過低而緊急輸血2包，因此在醫院度過跨年夜，目前醫生已為她稍為減輕標靶藥的份量，希望能減低副作用。

面對癌細胞擴散壞消息，吳文忻十分無奈但表示不會放棄，但只能「繼續盡做」。儘管身心受創，仍保持正面心態，透過信仰及聆聽自己歌曲《重生》鼓勵自己從負面情緒中取回主導權。她表示，目前最大的心願是希望身體盡快恢復，可以重返健身房做運動、排舞。

