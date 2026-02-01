自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

港姐季軍吳文忻癌細胞擴散 認身體開始虛弱

為對抗病魔，吳文忻推自傳《因愛重生》，去年一圓歌手夢，以歌曲《重生》踏上《勁爆》頒獎台。（香港星島日報）為對抗病魔，吳文忻推自傳《因愛重生》，去年一圓歌手夢，以歌曲《重生》踏上《勁爆》頒獎台。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，去年3月透露癌症已惡化到第4期。

為對抗病魔，吳文忻一直以積極樂觀態度面對，港媒報導，她不僅推出自傳《因愛重生》，去年更一圓歌手夢，以歌曲《重生》踏上《勁爆》頒獎台，其堅毅精神感動不少人。然而抗癌之路荊棘滿途，近日向媒體透露其健康狀況下滑，癌細胞已擴散至身體一個重要器官。

據最新電腦斷層掃描（CT Scan）報告，吳文忻體內癌細胞擴散至肝臟，肝臟腫瘤約有3公分，胸部硬塊已增大至12公分，情況已惡化至肉眼可見，淋巴位置亦出現明顯腫塊。

吳文忻透露近來身體明顯比以前虛弱，去年12月31日當晚因標靶藥物導致血紅素過低而緊急輸血2包，因此在醫院度過跨年夜，目前醫生已為她稍為減輕標靶藥的份量，希望能減低副作用。

面對癌細胞擴散壞消息，吳文忻十分無奈但表示不會放棄，但只能「繼續盡做」。儘管身心受創，仍保持正面心態，透過信仰及聆聽自己歌曲《重生》鼓勵自己從負面情緒中取回主導權。她表示，目前最大的心願是希望身體盡快恢復，可以重返健身房做運動、排舞。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中