娛樂 電視

《玩很大》黑隊慘連敗！吳宗憲狠酸「魔咒纏身」 彭小刀變豬隊友

〔記者傅茗渝／台北報導〕人氣實境節目《綜藝玩很大》本週前進馬來西亞文冬，面對黑隊接連在韓國京畿道、桃園賽事吃下敗仗，吳宗憲忍不住開酸，直指黑隊深陷「連敗魔咒」。為了雪恥，黑隊本週祭出秘密武器，組成「黑魔王菁英隊」，要正面硬剛黃隊隊長KID。

《綜藝玩很大》本週前進馬來西亞，左起徐小可、蔡旻佑、貝童彤、彭小刀、吳宗憲、KID、葛兆恩、阿喜、大文。（好看娛樂提供）《綜藝玩很大》本週前進馬來西亞，左起徐小可、蔡旻佑、貝童彤、彭小刀、吳宗憲、KID、葛兆恩、阿喜、大文。（好看娛樂提供）

彭小刀這次有備而來，找來「超級媽媽」貝童彤、徐小可與才子蔡旻佑助陣。兩位媽媽軍團一上場就展現驚人戰力，在味覺考驗關卡中，貝童彤憑藉精準的「媽媽舌」神速破題，展現十八般武藝精通的強悍實力，讓KID帶領的黃隊阿喜、大文、葛兆恩倍感壓力。

左起蔡旻佑、徐小可、貝童彤、彭小刀。（好看娛樂提供）左起蔡旻佑、徐小可、貝童彤、彭小刀。（好看娛樂提供）

進行「大風吹」搶答關卡時，場面更是混亂，隊員彭小刀因一度搞不清楚狀況慢半拍，惹得徐小可瞬間「媽媽魂」上身，發威一吼令下要他立刻坐下壓住答案卡。沒想到平時帥氣的小刀竟像個做錯事的孩子，嚇得瞬間撲倒在地，乖乖聽命。這一幕讓全場笑瘋，隊友更紛紛感嘆：「千萬不要惹媽媽不開心！」

《綜藝玩很大》徐小可（右）虎媽爆發力現形。（綜藝玩很大提供）《綜藝玩很大》徐小可（右）虎媽爆發力現形。（綜藝玩很大提供）

儘管黑隊號稱菁英集結，但小刀卻意外成為本集的「笑點擔當」。在激烈的闖關過程中，狡猾的KID祭出心理戰術，對著全力奔跑的小刀大喊：「刀哥！你接力棒忘了拿！」

左起KID、葛兆恩、阿喜、大文。（好看娛樂提供）左起KID、葛兆恩、阿喜、大文。（好看娛樂提供）

單純的小刀竟信以為真，當場急停腳步低頭檢查，導致節奏大亂。隊友見狀崩潰狂吼：「不要理他！他在騙你！」眼睜睜看著寶貴時間流逝。小刀這波「呆萌操作」能否靠媽媽們的強勢補救？黑隊能否成功止敗？精彩內容請鎖定本週六晚間10:00中視、週日晚間8:00三立都會台。

