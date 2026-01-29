《青春有你2》金子涵公開封鎖蔡徐坤 曬截圖伸中指掀議論

同樣參加過《青春有你2》的金子涵（左）與蔡徐坤。（本報合成圖，翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕26歲中國女星金子涵因參加選秀節目《青春有你2》打開知名度，但去年4月她突然宣布退出演藝圈，甚至還在微博曬出一組剃了平頭、身形消瘦的照片，身高172公分的金子涵當時體重僅45公斤，令外界憂心。日前金子涵又有動作，她在社群上公開封鎖蔡徐坤帳號截圖，掀起網路熱烈討論。

金子涵去年曾經大動作曬出自己剃平頭的照片。（翻攝自微博）

蔡徐坤也曾參加《青春有你2》節目錄製，兩人因而相識。金子涵公開封鎖蔡徐坤帳號的截圖，還發文「Can one give kindness to others in the same way?（是否能以同樣方式善待他人）」，還附上豎著中指的表情符號。

金子涵同時分享一首Doja Cat歌曲《DISRESPECTFUL》，並發了比中指的表情符號。（翻攝自IG）

金子涵同時分享一首Doja Cat歌曲《DISRESPECTFUL》，這首歌曲內的歌詞中有一句：「你就是個大騙子」引發外界揣測。相關內容是否有所指涉，當事人並未進一步說明。

