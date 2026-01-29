自由電子報
娛樂 最新消息

愛雅挺孕肚拍寫真辣翻 被咒「一屍兩命」硬起來開告酸民

〔記者林欣穎／台北報導〕愛雅懷孕進入倒數卸貨階段，日前與老公萬先生甜蜜同框，夫妻倆決定拍攝孕婦寫真為這珍貴的過程留下美好紀念，完成的每款照片都是時尚大片，可說是又辣又吸睛。

愛雅與老公拍孕婦寫真。（愛雅辣呦提供）愛雅與老公拍孕婦寫真。（愛雅辣呦提供）

如何與攝影師在風格與尺度上準確拿捏？愛雅表示：「我們找了一位了解我們夫妻互動細節與生活狀態的攝影大師，他對我們的默契與情感語言都很熟悉。」近期肚子越來越大壓迫膀胱，導致晚上頻尿，她許願：「已經快忘記一覺到天亮是什麼感覺了。如果可以，希望生產前能好好睡一覺，睡飽再去待產。」

有趣的是，老公萬先生對於鏡頭相對陌生，透過熟悉的朋友掌鏡，讓他可以很放鬆地投入拍攝，愛雅形容：「整個過程很自然、和諧，更能呈現最好最真實狀態的老公，當他自在，我跟肚子裡的兒子更能放心發揮。」至於主題設定，愛雅希望呈現不做作、真實的情感狀態，讓影像自己說故事，特別以黑白色調為主，希望即使50年後再回頭看，依然能感受到那份溫度與情緒。

愛雅感謝肚中兒子的貼心：「拍攝過程寶寶非常配合，直到現在我還繼續工作，他也沒有讓我感到不適，真的很感謝他，像是默默陪我一起完成每個階段，媽媽都很快樂自在舒服的享受每一份工作、每一天的日常。」有趣的小插曲，老公豁出去也一起「帶球」拍攝，她幽默說：「拍婚紗的時候可以一直彎腰，現在真的彎不下去，因為我和老公都各自卡著一顆球。」

愛雅與老公拍孕婦寫真。（愛雅辣呦提供）愛雅與老公拍孕婦寫真。（愛雅辣呦提供）

日前愛雅遇死亡威脅，遭網友詛咒「一屍兩命」，她決定報警提告網友的惡言攻擊，她有感表示：「媽媽不是超人，我不會假裝自己有多樂觀，也不會刻意放大事件的戲劇性。」自認成為母親之後，很清楚地知道自己多了一種必須存在的能力：保護。她強調：「孩子不是我們的軟肋，他們是盔甲，讓我們在該站出來的時候，毫不退縮。」

面對看不見的網路霸凌，她選擇正面對決：「我們不能再選擇姑息。我們只能成為自己與孩子的守護者。母親因為有了孩子而更柔軟，也因為有了孩子而更堅固。」因此她呼籲大家：「當惡意越界時，站出來不是情緒化，而是對下一代的責任。希望讓善良不再只是沉默的大多數，而是被看見、被保護的力量。」

點圖放大header
點圖放大body

