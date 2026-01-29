Netflix公開2026年「7部神級台劇」！小S超正大女兒「4年前作品」終於要上

〔記者蕭方綺／台北報導〕Netflix今舉辦「2026 Netflix What Next? 華語內容發布會」，完整公布今年華語片單及全新佈局。在影集部分，2026年會有鄭伊健主演《百萬人推理》、柯震東、王柏傑主演的《乩身》、 霍建華、楊謹華、蔡凡熙演出的《急診室的奇蹟》、阮經天、王淨、賈靜雯主演的《沉默的審判》、梁詠琪、小S女兒許曦文演出《聰明鎮》、李銘順、婁峻碩、傅孟柏《黑白清道夫》以及嚴藝文執導，張孝全演出的《欠妳的那場婚禮》。

Netfilx華語內容總監黃怡玫Maya分享今年華語片單及全新佈局。（Netfilx提供）

Netflix華語內容總監黃怡玫（Maya Huang）表示：「華語故事一直都很有生命力，也很大膽碰觸複雜、甚至偏黑暗的人性議題。我們十分期待那些願意冒險、能帶觀眾走進全新世界的作品。同時，我們也希望持續和台灣創作者們合作，提供更多資源與支持。在產業持續演變之際，我們的核心始終不變，長期承諾、創作卓越，以及一個讓華語故事能在地扎根、走向世界的舞台。我們的願景是成為全球觀眾尋找多元且引人入勝華語內容的首選平台，而2026年正是邁向這個未來的重要一步。」

而《乩身》改編自台灣作家Teensy星子熱門小說系列《乩身》的首部曲，是一部結合道教神話與動作元素的大規模奇幻影集。提及選角，監製莊淳淳指出男主角第一時間幾乎毫無懸念的想找柯震東，他非常符合這個角色的氣質與個性。

柯震東（左）和王柏傑合作《乩身》很有火花。（Netfilx提供）

確定好柯震東之後，要找扮演三太子的角色，就相對不那麼困難，「因為這個演員也必須要有點叛逆的氣息，我們又希望這位演員也認識柯震東，這樣兩人表演的默契會更好，所以王柏傑就進入了我們的名單。」兩位主角確認之後，其他的演員都是請他們過來和柯震東對戲，看彼此有沒有火花。

醫療題材方面，《急診室的奇蹟》帶來貼近現實的職人劇視角。蔡凡熙飾演成績普通卻努力撐住的年輕醫師，加入由霍建華飾演的急診副主任領軍的團隊，在高壓醫療現場中面對生死、倫理與情感考驗。

霍建華在《急診室的奇蹟》飾演急診室副主任。（Netfilx提供）

導演李志薔表示「霍建華是個奇兵」，他說：「台灣觀眾以為他不會回來拍台劇了，會有驚喜感。他有新鮮感，而且外表仍具偶像魅力，演技也到了純熟自在的階段，飾演醫術高超的醫生，是非常適合的人選。」

小S大女兒許曦文（左）演出《聰明鎮》時才16歲。（Netfilx提供）

而梁詠琪、小S大女兒許曦文演出《聰明鎮》改編自日本漫畫家伊藤潤二漫畫，該劇在2022年6月22日開拍，當時她才16歲，如今已經20歲，已是婷婷玉立的模樣，這齣戲時隔快4年終於有上檔計畫。

除了2026年上線的主片單外，Netflix也首次公布兩部製作中影集，由九把刀編劇與柯震東及演員轉導演蔡嘉茵共同執導的《醫學系在幹嘛？》，描寫醫學院新生在沉重學業壓力、青春戀愛與家庭期待間的多重掙扎。

另外還有《驅魔（名字暫定）》，以超自然題材切入，由香港知名導演郭子健、甄栢榮與黃智亨聯手打造。講述一名厭世女服務生意外捲入神秘驅魔組織，揭開城市中一連串靈異事件背後的真相。

