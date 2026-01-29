自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿喜自揭不能過生日 詭異魔咒纏身18年：一慶生就出事

阿喜親曝詭異體質，補過生日才敢切蛋糕。（翻攝自臉書）阿喜親曝詭異體質，補過生日才敢切蛋糕。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕「阿喜」林育品經常透過社群分享日常，昨（28日）意外自曝有個維持18年的「不能過生日」體質，只要生日當天高調慶祝，怪事就會一件接一件上門，讓她多年來對生日敬而遠之。她笑說，輕則氣球集體爆炸，重則曾嚴重到生病送醫、甚至差點發生意外，「血淚史」累積多年，早就學會低調保命。

阿喜親曝詭異體質，補過生日才敢切蛋糕。（翻攝自臉書）阿喜親曝詭異體質，補過生日才敢切蛋糕。（翻攝自臉書）

阿喜親曝詭異體質，補過生日才敢切蛋糕。（翻攝自臉書）阿喜親曝詭異體質，補過生日才敢切蛋糕。（翻攝自臉書）

今年生日，阿喜依舊不敢張揚，沒想到離奇插曲還是照表上演。她在臉書回憶，當天凌晨5點家中物品突然掉落，家裡的狗子對著空氣狂吠半小時怎麼哄都停不下來；隔天出門找朋友時一恍神，竟直接把車開進墳墓區，當場嚇出一身冷汗。倒楣事還沒完，她到速食店上廁所，「還沒坐下馬桶水直接爆開」，新買的手機也莫名死機，回家後連冰箱都宣告故障，短短幾天狀況百出。

阿喜親曝詭異體質，補過生日才敢切蛋糕。（翻攝自臉書）阿喜親曝詭異體質，補過生日才敢切蛋糕。（翻攝自臉書）

所幸這次因為全程低調，阿喜最終「平安健康地度過了」，她選擇在生日一週後，才把收到的手作蛋糕插上蠟燭補過生日，自嘲「吃了一口，酸了，但我還是開心」，她也感性表示，能夠平安就是最大的幸福，「謝謝這一年還是很多愛我的人」，最重要的是家人以及家中的柴犬和貓咪都一切安好。

阿喜親曝詭異體質，補過生日才敢切蛋糕。（翻攝自臉書）阿喜親曝詭異體質，補過生日才敢切蛋糕。（翻攝自臉書）

貼文最後，阿喜不忘幽默向粉絲喊話：「你現在可以對我說那4個字了。」也好奇詢問：「和我一樣不能過生日的人在嗎？」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中