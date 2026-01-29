阿喜自揭不能過生日 詭異魔咒纏身18年：一慶生就出事

阿喜親曝詭異體質，補過生日才敢切蛋糕。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕「阿喜」林育品經常透過社群分享日常，昨（28日）意外自曝有個維持18年的「不能過生日」體質，只要生日當天高調慶祝，怪事就會一件接一件上門，讓她多年來對生日敬而遠之。她笑說，輕則氣球集體爆炸，重則曾嚴重到生病送醫、甚至差點發生意外，「血淚史」累積多年，早就學會低調保命。

今年生日，阿喜依舊不敢張揚，沒想到離奇插曲還是照表上演。她在臉書回憶，當天凌晨5點家中物品突然掉落，家裡的狗子對著空氣狂吠半小時怎麼哄都停不下來；隔天出門找朋友時一恍神，竟直接把車開進墳墓區，當場嚇出一身冷汗。倒楣事還沒完，她到速食店上廁所，「還沒坐下馬桶水直接爆開」，新買的手機也莫名死機，回家後連冰箱都宣告故障，短短幾天狀況百出。

所幸這次因為全程低調，阿喜最終「平安健康地度過了」，她選擇在生日一週後，才把收到的手作蛋糕插上蠟燭補過生日，自嘲「吃了一口，酸了，但我還是開心」，她也感性表示，能夠平安就是最大的幸福，「謝謝這一年還是很多愛我的人」，最重要的是家人以及家中的柴犬和貓咪都一切安好。

貼文最後，阿喜不忘幽默向粉絲喊話：「你現在可以對我說那4個字了。」也好奇詢問：「和我一樣不能過生日的人在嗎？」

