爆與嫩妻婚變、岳母做傻事！洪榮宏洩緊繃心聲全說了

金曲歌王洪榮宏久違放閃，透露台北演唱會將保留老婆和岳母座位。（阿爾發音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王洪榮宏日前在高雄流行音樂中心舉辦「舊情綿綿演唱會」，就連總統賴清德都抵擋不住歌王魅力，低調現身觀眾席，全程專注聆聽「國寶級」演出，引起各界高度關注。洪榮宏今日正式宣布，7月25日移師台北國際會議中心開唱，讓錯過南台灣場次的歌迷有機會再續「舊情」。

洪榮宏在高雄演唱會感性表示：「這份情，我會一直唱下去，謝謝你們始終都在。」演出結束後，洪榮宏直言看著底下的老面孔，甚至連總統都親臨現場，讓他腎上腺素瞬間飆升，「完全不覺得累！」洪榮宏笑說，唱完高雄場雖然短暫「斷電」一下，但休息兩天便迅速恢復，並強調為了7月的台北場早已做好準備，「體力絕對沒問題，我還要唱很久呢！」

洪榮宏高雄演唱會圓滿落幕，好歌喉讓歌迷意猶未盡求加場。（阿爾發音樂提供）

洪榮宏前陣子與嫩妻張瀞云爆出婚變分居，加上岳母做傻事送醫搶救，現在於療養院。談及家人近況，洪榮宏透露，太太目前留在高雄照顧岳母，坦言這段時間家人都相當緊繃，語氣滿是牽掛，「台北場一定會替老婆跟岳母保留位置。」他感性表示，正因為經歷這些人生片段，再次唱起《舊情綿綿》格外有感，將人生歷練轉化為舞台上的音樂張力，讓演出多了一份動人厚度。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

