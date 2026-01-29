自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

爆與嫩妻婚變、岳母做傻事！洪榮宏洩緊繃心聲全說了

金曲歌王洪榮宏久違放閃，透露台北演唱會將保留老婆和岳母座位。（阿爾發音樂提供）金曲歌王洪榮宏久違放閃，透露台北演唱會將保留老婆和岳母座位。（阿爾發音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王洪榮宏日前在高雄流行音樂中心舉辦「舊情綿綿演唱會」，就連總統賴清德都抵擋不住歌王魅力，低調現身觀眾席，全程專注聆聽「國寶級」演出，引起各界高度關注。洪榮宏今日正式宣布，7月25日移師台北國際會議中心開唱，讓錯過南台灣場次的歌迷有機會再續「舊情」。

洪榮宏在高雄演唱會感性表示：「這份情，我會一直唱下去，謝謝你們始終都在。」演出結束後，洪榮宏直言看著底下的老面孔，甚至連總統都親臨現場，讓他腎上腺素瞬間飆升，「完全不覺得累！」洪榮宏笑說，唱完高雄場雖然短暫「斷電」一下，但休息兩天便迅速恢復，並強調為了7月的台北場早已做好準備，「體力絕對沒問題，我還要唱很久呢！」

洪榮宏高雄演唱會圓滿落幕，好歌喉讓歌迷意猶未盡求加場。（阿爾發音樂提供）洪榮宏高雄演唱會圓滿落幕，好歌喉讓歌迷意猶未盡求加場。（阿爾發音樂提供）

洪榮宏前陣子與嫩妻張瀞云爆出婚變分居，加上岳母做傻事送醫搶救，現在於療養院。談及家人近況，洪榮宏透露，太太目前留在高雄照顧岳母，坦言這段時間家人都相當緊繃，語氣滿是牽掛，「台北場一定會替老婆跟岳母保留位置。」他感性表示，正因為經歷這些人生片段，再次唱起《舊情綿綿》格外有感，將人生歷練轉化為舞台上的音樂張力，讓演出多了一份動人厚度。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中