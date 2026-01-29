八點檔林志玲為愛當人體模特兒 幫畫家男友找靈感

〔記者李紹綾／台北報導〕「八點檔林志玲」王晴在民視八點檔《豆腐媽媽》為了幫陷入創作瓶頸的畫家男友李運慶尋找靈感，竟大膽在畫室褪下衣物擔任人體模特兒。李運慶發揮美術系專長，親自指導姿勢，現場火花四射，卻因李運慶意外祭出迷因梗，讓唯美戲碼瞬間破功變笑場。

李運慶在《豆腐媽媽》陷入創作瓶頸。（民視提供）

李運慶畢業於北藝大美術系，這回在劇中可謂本色演出。導演馮凱現場直接將重任交給他：「你是美術系的，有美（王晴角色）的姿勢就由你來擺！」李運慶透露，這場戲讓他想起大學時期的人體素描課，當時曾有模特兒用繩子把自己「五花大綁」出現在教室，讓當時純情的他震撼不已：「那畫面讓我太害羞了，害我整學期都不敢再去那堂課。」

王晴在《豆腐媽媽》為替李運慶尋找靈感，褪下衣物擔任人體模特兒。（民視提供）

為了緩解拍攝現場的緊繃感，李運慶搞笑套用近期網路爆紅梗，對著王晴展現「周老師的眼神給出去了」，充滿戲謔的表情讓王晴當場大爆笑，連一旁的工作人員都忍不住吐槽：「欸！你平常都懶洋洋的，怎麼拍這場突然這麼有活力？」

王晴（右）在《豆腐媽媽》為替李運慶（左）尋找靈感，褪下衣物擔任人體模特兒。（民視提供）

面對大尺度挑戰，王晴展現極高專業度，她表示因為與李運慶及劇組工作人員已相當熟稔，拍攝過程毫不尷尬，反而非常放鬆。為了讓鏡頭捕捉到最完美的局部特寫，王晴甚至主動將內搭的安全衣褲拉低，只為求畫面逼真、不穿幫。

王晴（中）在《豆腐媽媽》脫衣擔任人體藝術模特兒，范瑞君（右）開門看傻眼。（民視提供）

王晴在《豆腐媽媽》為替李運慶尋找靈感，褪下衣物擔任人體模特兒。（民視提供）

王晴笑說：「反而是工作人員都為我緊張，一直叫我不要拉太低，怕我走光！」這場「畫室密會」不僅展現兩人的好默契，也讓觀眾對後續劇情發展充滿期待。

