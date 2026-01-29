自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

八點檔林志玲為愛當人體模特兒 幫畫家男友找靈感

〔記者李紹綾／台北報導〕「八點檔林志玲」王晴在民視八點檔《豆腐媽媽》為了幫陷入創作瓶頸的畫家男友李運慶尋找靈感，竟大膽在畫室褪下衣物擔任人體模特兒。李運慶發揮美術系專長，親自指導姿勢，現場火花四射，卻因李運慶意外祭出迷因梗，讓唯美戲碼瞬間破功變笑場。

李運慶在《豆腐媽媽》陷入創作瓶頸。（民視提供）李運慶在《豆腐媽媽》陷入創作瓶頸。（民視提供）

李運慶畢業於北藝大美術系，這回在劇中可謂本色演出。導演馮凱現場直接將重任交給他：「你是美術系的，有美（王晴角色）的姿勢就由你來擺！」李運慶透露，這場戲讓他想起大學時期的人體素描課，當時曾有模特兒用繩子把自己「五花大綁」出現在教室，讓當時純情的他震撼不已：「那畫面讓我太害羞了，害我整學期都不敢再去那堂課。」

王晴在《豆腐媽媽》為替李運慶尋找靈感，褪下衣物擔任人體模特兒。（民視提供）王晴在《豆腐媽媽》為替李運慶尋找靈感，褪下衣物擔任人體模特兒。（民視提供）

為了緩解拍攝現場的緊繃感，李運慶搞笑套用近期網路爆紅梗，對著王晴展現「周老師的眼神給出去了」，充滿戲謔的表情讓王晴當場大爆笑，連一旁的工作人員都忍不住吐槽：「欸！你平常都懶洋洋的，怎麼拍這場突然這麼有活力？」

王晴（右）在《豆腐媽媽》為替李運慶（左）尋找靈感，褪下衣物擔任人體模特兒。（民視提供）王晴（右）在《豆腐媽媽》為替李運慶（左）尋找靈感，褪下衣物擔任人體模特兒。（民視提供）

面對大尺度挑戰，王晴展現極高專業度，她表示因為與李運慶及劇組工作人員已相當熟稔，拍攝過程毫不尷尬，反而非常放鬆。為了讓鏡頭捕捉到最完美的局部特寫，王晴甚至主動將內搭的安全衣褲拉低，只為求畫面逼真、不穿幫。

王晴（中）在《豆腐媽媽》脫衣擔任人體藝術模特兒，范瑞君（右）開門看傻眼。（民視提供）王晴（中）在《豆腐媽媽》脫衣擔任人體藝術模特兒，范瑞君（右）開門看傻眼。（民視提供）

王晴在《豆腐媽媽》為替李運慶尋找靈感，褪下衣物擔任人體模特兒。（民視提供）王晴在《豆腐媽媽》為替李運慶尋找靈感，褪下衣物擔任人體模特兒。（民視提供）

王晴笑說：「反而是工作人員都為我緊張，一直叫我不要拉太低，怕我走光！」這場「畫室密會」不僅展現兩人的好默契，也讓觀眾對後續劇情發展充滿期待。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中