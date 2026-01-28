自由電子報
娛樂 最新消息

《單身即地獄5》衝Netflix全球第二 氣場炸裂32國同步上榜

崔美娜秀無疑問是《單身即地獄5》話題女王。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix王牌戀綜《單身即地獄5》才開播第二週，已將全球觀眾拖進「多巴胺失控現場」。

Netflix TOP 10今（28日）公布數據，第5季以2360萬小時觀看時數，強勢衝進全球TOP 10，不只拿下「非英語系TV節目全球第2名」，更在韓國、澳洲、巴西、日本、新加坡等32個國家同步上榜，包括台灣截至目前也站上第三名，刷新系列史上最佳成績。

隨著昨天釋出的第5至7集，地獄島進入全面失控模式。正如棚內MC圭賢所說：「大家都陷入混亂了。」

趙珆乾加入《單身即地獄5》。（翻攝自Netflix）

最讓觀眾「瞳孔地震」的，莫過於「雙鯰魚」（戀綜中途加入的強勢嘉賓）同時登島，以及金珉志vs崔美娜秀正面交鋒，毫不退讓的氣場對撞，被網友封為「女王之戰正式開打」。

另外，申玹宇、禹盛閔、新加入的趙珆乾3男對金高恩的直球式進攻，被形容是「推土機等級」，讓整條感情線隨時可能翻盤。

有趣的是，心臟一向很大顆的DEX都忍不住投降喊話：「我不行了。」觀眾也只能邊看邊尖叫。

點圖放大
點圖放大

