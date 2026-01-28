自由電子報
娛樂 最新消息

Toyz獄中結婚可免被驅逐出境？法界：涉嫌販毒被驅逐出境機率仍高

〔記者陳建志／台中報導〕香港籍網紅劉偉健（Toyz）因販售大麻煙彈觸犯二級毒品罪，2024年5月入監服刑，至今已1年8個月，近日傳出，他跟女友篠崎泫已經在獄中登記結婚，因已經移監彰化監獄，台中監獄對此不予證實，外傳結婚可讓他免於一出獄就被驅逐出境，不過法界認為，依《入出國及移民法》規定，外國人服刑期滿仍可能被驅逐出境，且結婚並不會取得中華民國國籍，仍須辦理「歸化」，因有犯罪紀錄能否順利歸化仍有變數。

前檢察官、現任律師林依成表示，根據《入出國及移民法》第36條規定，外國人受有期徒刑以上刑宣告，於刑之執行完畢、赦免或緩刑期滿後，內政部移民署得強制驅逐出境，因此雖然此案法官宣判時未宣告執行期滿後需驅逐出境，仍有可能依《入出國及移民法》遭驅逐出境。

香港籍網紅劉偉健因販毒入獄服刑，外傳在獄中結婚可免一出獄就被驅逐出境，不過法界認為，依《入出國及移民法》規定，被驅逐出境機率仍高。（資料照，記者張瑞楨攝）香港籍網紅劉偉健因販毒入獄服刑，外傳在獄中結婚可免一出獄就被驅逐出境，不過法界認為，依《入出國及移民法》規定，被驅逐出境機率仍高。（資料照，記者張瑞楨攝）

不過若受刑人與國人結婚，雖法律規定「得」驅逐出境，但並非「必然」。針對已與國人結婚且有家庭生活事實的情況，移民署在裁處強制驅逐出境前，必須召開「強制驅逐出境案件審查會」，並考量以下因素：家庭狀況、在台居留時間、犯罪性質，涉及毒品、暴力犯罪或危害國家安全者，被驅逐的機率極高。

林依成表示，外籍人士與中華民國國民結婚，「結婚」本身並不會自動變更國籍。在台灣法律架構下，國籍與婚姻是兩回事，其法律身份仍為外國人，結婚後，該外籍人士僅取得「國民配偶」的身份，其原始國籍不會改變，仍受《入出國及移民法》的規範。

林依成表示，若要取得中華民國國籍，必須依照《國籍法》第3條及第4條規定辦理「歸化」，申請歸化通常需具備以下條件：在台灣合法居留連續一定年限（通常為3年以上）、具備基本語言能力及國民權利義務常識、無犯罪紀錄（素行端正），此為最關鍵的一點。受有期徒刑以上刑的宣告者，通常會被認定為「素行端正」要件不符，導致無法申請歸化。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

點圖放大body

