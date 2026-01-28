中國盜片出現「霍諾德同框台灣國旗」 網諷︰小粉紅也搞台獨？

Netflix直播霍諾德攀登台北101的影片，遭中國網友非法搬運到「牆內」，部分盜片未刪除台灣「青天白日滿地紅旗」，出現畫面引發熱議。（圖擷取自「耀祖哥」中國bilibili）

〔即時新聞／綜合報導〕美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀爬台北101並成功登頂，驚險全程透過Netflix直播，吸引全球關注。事後有台灣網友發現，無法收看Netflix的中國，已火速將在直播影片「搬運」到牆內，有些故意後製硬加「中國台灣」等字眼，有些則將原汁原味保留「霍諾德同框台灣國旗」畫面，引發熱議。

美國極限攀岩好手霍諾德25日挑戰徒手攀登台北101。（記者方賓照攝）

霍諾德從地面開始徒手攀爬台北101，整個挑戰過程花費91分鐘，期間Netflix團隊透過專業設備跟拍，並開放全球同步直播。不過中國受到言論審查等政策因素，與俄羅斯、北韓、敘利亞等國一樣，無法在國境內收看Netflix，但仍有不少中國網友發揮「盜版大國」專業，在Netflix直播結束後，立即「搬運」到中國社群與影音平台。

為了躲避中國網路平台言論審查，一些中國網友會將原片中寫有「Taiwan」的圖像與字幕，透過後製硬加上「China」，並刪除所有台灣「青天白日滿地紅旗」出現畫面。然而，部分被「搬運」到嗶哩嗶哩（bilibili）的影片，不僅沒有加上任何後製，還清楚保留所有霍諾德與青天白日滿地紅旗同框的畫面，且上傳逾24小時都沒被平台刪除。

目睹無碼畫面的中國網友在彈幕留言吐槽，「神秘旗幟」、「旗子真好看」、「還沒被審查？」、「哈哈哈要被剪了」、「山川有點壯麗了」、「我們的爺爺奶奶輩見過這個旗」、「且看且珍惜，很快就要下架了」、「事實就存在，其實都知道，沒必要敏感」。相關畫面曝光後，被傳至台灣社群平台Threads，引發眾人熱烈討論。

台灣網友表示，「B站搞台獨」、「最近B站審核跟死了一樣」、「習豬正在清君側，沒空管」、「最近北京出大事，應該沒空管這個」、「『心臟真大啊』不知道是在說Alex還是up主」、「他們會說那是省旗，你忘記阿陸很會精神勝利法嗎」、「可能對岸的審核也很缺人吧？在抖音看到越來越多不應該在那出現的東西」、「一些中國年輕人以為這是台獨旗，還問101董事長是不是台獨，下面就有中國網友要他回去多讀點書」。

還有歷史較好的台灣網友直言，「青天白日滿地紅旗」中國人來說，就只是一個曾經存在的「亡國政權」所使用的旗幟。部分「翻牆」與旅居海外的中國網友也留言指出，他們從小學到的歷史，國民黨僅在中國存於西元1912到1949年，自蔣中正攜帶國民黨逃難到台灣後，「中國民國與國民黨」就已徹底滅亡，現在兩者皆是「僞政權亡靈」；另外，目前中國能看到公開掛青天白日滿地紅旗的場所，僅限於歷史遺址內部。

