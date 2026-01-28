自由電子報
娛樂 最新消息

Netflix玩出新流量！專家拆解「為何鍾愛直播」商業算盤全被看穿

霍諾德完成赤手攻頂台北101的歷史性壯舉。（Netflix提供）霍諾德完成赤手攻頂台北101的歷史性壯舉。（Netflix提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕美國傳奇攀岩大師艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）近日以赤手攻頂台北101大樓，挑戰全過程不僅以直播方式呈現，同時更被視為Netflix近年內容策略的延，平台逐步累積「只看一次、錯過就沒」的即時事件型節目。

霍諾德在全球無數雙眼睛見證下，歷時91分鐘赤手攀爬台北101大樓順利攻頂，專家分析指出，Netflix並未全面投入傳統體育賽事，而是選擇高話題性、單次完成的一次性高關注活動，比如「NFL」職業美式足球、拳擊賽到極限挑戰，藉此創造即時收看誘因，帶動整體平台關注度。

在串流平台競爭日益白熱化的情況下，這類被定位為「類體育內容」的一次性直播事件，已成為Netflix搶佔觀眾注意力的重要武器，同時也將逐漸深入你我的日常，進而促使觀眾們培養「非看不可」的觀影習慣。

業界分析認為，台北101大樓不僅是高辨識度的國際地標，也成功結合冒險、風險與全球視角，使這場直播超越單純運動表演，成為Netflix持續深化即時內容布局、測試觀眾黏著度與市場反應的重要實驗場。

