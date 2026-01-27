北流推創作挑戰賽！黃韻玲、陳君豪發聲了「先做了再說」

〔記者張釔泠／台北報導〕臺北流行音樂中心（北流）持續投入音樂創作人才培育，近期完成全國校園巡迴工作坊計畫，累計走訪全臺 20 所校園。透過「北流雲取樣機」的實際操作與音樂創作概念教學，讓學生在課程中親身體驗取樣創作的樂趣，理解音樂創作的多元可能性。

北流董事長黃韻玲。（北流提供）

系列最終場日前於北流產業區舉行，董事長黃韻玲分享推動本次校園巡迴工作坊的初衷，是希望在創作工具日益普及、門檻大幅降低的時代，讓不需具備樂理或演奏基礎的人，也能透過聲音開始創作，建立「人人都能創作」的信心。她鼓勵學生勇於嘗試、持續創作，在校園巡迴過程中，北流雲取樣機走進不同學制的教學現場，從國小、高中到大專院校，學生皆能透過實際操作快速上手。

北流近期走訪20所校園。（北流提供）

爵士鋼琴演奏家許郁瑛。（北流提供）

除了推廣音樂創作教育，活動現場亦同步公布「Beat Circle｜節奏圈 北流雲取樣創作挑戰賽」相關賽事資訊。比賽不限曲風、不比設備，並採「社群人氣互動＋專業評審評選」的混合機制，最終將從數百件投稿作品中選出 10 名優勝者。評審陣容包括黃韻玲、音樂製作人陳君豪、爵士鋼琴演奏家許郁瑛以及作詞人吳易緯，期望透過專業視角，鼓勵更多創作者投入取樣創作。

陳君豪鼓勵仍在觀望是否投稿的學生勇於嘗試。他以輕鬆的方式形容創作心態，直言：「做 beat 跟談戀愛一樣，先做了再說。」他認為，唯有實際開始動手，才能真正感受到創作的樂趣與可能性。

針對近年許多新生代創作者未必具備傳統樂器背景，陳君豪也指出，樂器本身只是傳達情緒與想法的工具，「只要你有話想說，各種媒介都成立」，而取樣機正是一個相對容易上手的起點，能幫助更多人跨出創作的第一步，將生活中的聲音轉化為音樂。更多有關「Beat Circle｜節奏圈 北流雲取樣創作挑戰賽」詳情可參考活動官網。

