聯發科股價2天漲19％ 新聞主播黃家緯神預言

台股持續驚驚漲，昨日終於站穩3萬2000點。

〔記者林南谷／台北報導〕聯發科股價創下有史以來最大的兩日漲幅，本週一股價上漲8.6%，48小時內累計漲幅達19%，並創歷史新高，而這次聯發科上漲並非憑空而來，投資交易員們對該公司與Google在張量處理單元（TPU）方面日益密切的合作感到興奮不已，TPU是人工智慧系統的核心技術，而聯發科股價連漲，三立新聞台主播黃家緯神預言也被翻出。

本月4日，黃家緯在個人臉書發文直接點名聯發科，當時他說：「1月主打星－聯發科，相較於台積電穩定成長，聯發科2026年即將脫胎換骨.....」發文中，黃家緯大膽預測：「聯發科將在今年超越台積電，甚至更快抵達2000，但台積電還是很好，不會走弱。」最後更直言：「轉進聯發科，有望賺更快更多。」

黃家緯有「鮮肉主播」封號。



根據外媒指出，基金經理人並非因為聯發科最近很紅就突然愛上它，而是被「困住了」；台積電的瘋狂上漲讓他們束手無策，自2022年底ChatGPT上市以來，台積電的股價一路飆升，光是本月就再次創下新高。

但由於許多投資組合中台積電的持股已達到上限（目前台積電在MSCI新興市場指數和除日本外亞太指數等指數的佔比接近12%），因此已無剩餘空間。那些單檔持股上限為10%的主動式基金經理人被迫另尋其他投資標的，黃家緯似乎也嗅到這些重點，大膽押寶看好聯發科。

發文最後，黃家緯竟還謙稱：「我不是網紅，只想帶你帳面翻紅。」

台股持續驚驚漲，昨（26）日終於站穩3萬2000點，雖然台積電（2330）股價休息，但聯發科（2454）盤中一度攻上漲停。

