JOY狂曬10年前舊照！網喊：好想念Red Velvet

Red Velvet成員JOY出道12年首次舉辦海外個人巡演。（UNI Global提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕人氣韓團Red Velvet成員JOY出道12年首次舉辦海外個人巡演，將帶著「2026 JOY ASIA TOUR “JOY SPLASH” in TAIPEI」於3月15日在台北南港Legacy TERA會台，門票熱賣中。

JOY分享Red Velvet 10年前的舊照。（翻攝自JOY IG）

Red Velvet已經很久沒有進行團體活動，令粉絲十分想念，JOY本人似乎也是如此。她日前才在IG發出Red Velvet在2016年推出的《Russian Roulette》的概念照，總共有20張，5名成員都如同洋娃娃一般，白領子的紅色polo衫是Red Velvet經典造型，JOY寫著「屬於我們2016年的氛圍」，粉絲也紛紛表示，「我們好想念妳們」、「時間過得好快，好像昨天才發專輯一樣，謝謝妳一直都在」、「太想念Red Velvet了」。

Red Velvet的JOY宛如洋娃娃。（翻攝自JOY IG）

台北是JOY海外巡演的第一站，接下來將前往香港等亞洲各地與粉絲見面，這是她發行首張迷你專輯《From JOY, with Love》後首次舉行的海外個人演出，特別是JOY作為Solo歌手的個人舞台，都令不少海外粉絲都相當期待。此外，JOY持續活躍於電視劇、綜藝等多方領域，憑藉明亮可愛的形象深受大眾喜愛的她，曾出演綜藝節目《我獨自生活》引發話題，該集《我獨自生活》更創下同時段首都圈最高收視率，最高瞬間收視更達6.3%。

Red Velvet的JOY曬出與WENDY等團員的合影。（翻攝自JOY IG）

