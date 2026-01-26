自由電子報
娛樂 最新消息

「Alex都爬完101了」爆紅！霍諾德登頂花「91分鐘」成新時間單位

美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德今天完成赤手攀爬台北101的歷史性創舉。（記者潘少棠攝）美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德今天完成赤手攀爬台北101的歷史性創舉。（記者潘少棠攝）

〔即時新聞／綜合報導〕美國極限自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）昨（25日）成功徒手攀登508公尺高的台北101，僅花91分鐘攻頂震撼全球，也意外掀起網路造梗潮，「Alex都爬完101了」瞬間成為最新流行語，在社群平台瘋傳。

霍諾德昨日完成史無前例的挑戰後，相關話題持續延燒。有網友在Threads發文笑稱，未來只要公司開會超過一個半小時，就可以直接開嗆：「Alex已經爬完101了，請問各位還有什麼話要說？幹不了大事就解散。」貼文曝光不到一天就吸引近5萬人按讚。

不少網友跟著發揮創意留言，「沒錯！廢話少說！人家都爬完101了」、「連Alex都爬完101了，我們怎麼還沒結論」、「亞洲父母：Alex都爬完101了，你功課還沒寫完？！」、「Alex 1個半小時都爬完101了，藍白連個總預算都不審！幹不了大事也不敢解散！」、「這樣以後休息時間超過1.5小時，老闆會不會說，Alex都爬完101了，你們還在睡覺?」、「人家Alex都爬完了，我的鼎泰豐還沒排到」。

更有人乾脆把霍諾德的攀登時間「91分鐘」變成新的計時單位，「Alex爬101花費的時間變成計時單位了」、「『同事好，等一下的會議時間是兩個ALEX 101』。沒想到除了垃圾、銷量可以101高度，連時間101也趕上刻度了」、「Alex立下新的度量衡」。

