霍諾德攻頂101 前主播點名「賈永婕不只賭上董事長位置」

美國攀岩家霍諾德（右）挑戰徒手攀爬台北101與賈永婕激動擁抱。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕全球今（25）早最大新聞就是美國攀岩專家艾力克斯霍諾德成功徒手登頂台北101大樓，耗時1小時31分鐘，對於這項創舉，前主播蕭彤雯也在社群平台發文，點名台北101董事長賈永婕，認為「若不是賈永婕，我覺得這不會成」。

美國攀岩家霍諾德成功徒手登頂台北101大樓，耗時1小時31分鐘。（翻攝自臉書）

蕭彤雯開心道「一群勇者成就了這不可能的任務」，除了霍諾德的專業攀岩技巧之外，她認為另一個膽識過人且不得不提的重要關鍵人物就是台北101董事長「賈永婕」。

蕭彤雯指自己看轉播沒多就回頭告訴先生：「若不是賈永婕，我覺得這不會成」，她指出霍諾德團隊說已經做出非常縝密的規劃，認為台北101是可以挑戰的，主要原因是垂直結構具備較高攀登性，但身為台北101董事長的賈永婕樂於接受霍諾德的挑戰，更是關鍵點。蕭彤雯問：「成了，全世界都看到台北101。但若不幸沒成呢？這樣擔負的壓力與責任，不止是賭上一個董事長位置而已」。

霍諾德（左）開心與妻子合照。（翻攝自臉書）

對於霍諾德挑戰成功，固然可喜，蕭彤雯大讚「我真的非常佩服賈永婕，勇哉啊！賈董！」更附上一根大拇指的表情符號。

前主播蕭彤雯大讚霍諾德（左）與賈永婕都是一群勇者。（翻攝自臉書）

